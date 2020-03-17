17 марта 2020, 19:05
ЕСПЧ назначил 52 тысячи евро матерям двух пропавших жительниц Чечни
Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 26 тысяч евро компенсации двум жительницам Грозного за отказ расследовать исчезновение их дочерей. Решение по делу "Турпулканова и Хасиева против России" опубликовано сегодня на сайте ЕСПЧ.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июля 2013 года в городке Маяковский города Грозного дочь Лили Хасиевой Хадижат Элимханова была похищена двумя мужчинами, один из которых, по словам очевидцев, был в камуфляжной форме и вооружен. Они, избивая сопротивлявшуюся девушку, закинули ее в автомобиль и увезли. Попытавшимся помешать похищению очевидцам нападавший пригрозил применением оружия. Хасиева жаловалась на бездействие следствия, обращалась к правозащитникам за помощью, и в ЕСПЧ была подана жалоба от ее имени.
Дочь Лейлы Турпулкановой Луиза Межидова пропала после того, как 31 октября 2011 года после ночного звонка ушла на встречу с сотрудником отдела полиции города Шали Ибрагимом, с которым встречалась, несмотря на то что у него были жена и дети. В ноябре 2011 года в местной школе нашли руку пропавшей. Расследование уголовного дела об убийстве Межидовой российские следователи приостанавливали несколько раз, затем возобновляли и вновь приостанавливали. Последний раз расследование было вновь приостановлено 5 сентября 2015 года.
Также осталось не раскрытым дело о похищении Хадижат Элимхановой. Ее мать 11 сентября 2016 подала иск в Ленинский райсуд Грозного с просьбой о компенсации морального вреда, причиненного неэффективным расследованием похищения дочери, но суд отклонил ее жалобу как необоснованную, сказано в решении ЕСПЧ.
В нем также указано, что российское правительство не прокомментировало жалобы заявителей по существу. По итогам рассмотрения обоих дел Европейский суд по правам человека установил, что в отношении обеих девушек была нарушена статья 2 Европейской конвенции (право на жизнь).
Лиле Хасиевой и Лейле Турпулкановой назначена компенсация в размере 26 000 евро каждой. Эти суммы Россия как государство-ответчик должна выплатить заявителям в течение трех месяцев, подчеркивается в решении суда.
Комментарии представителей правительства России относительно этого решения ЕСПЧ пока не поступали.