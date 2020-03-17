ЕСПЧ назначил 52 тысячи евро матерям двух пропавших жительниц Чечни

17 марта 2020, 19:05

Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 26 тысяч евро компенсации двум жительницам Грозного за отказ расследовать исчезновение их дочерей. Решение по делу "Турпулканова и Хасиева против России" опубликовано сегодня на сайте ЕСПЧ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июля 2013 года в городке Маяковский города Грозного дочь Лили Хасиевой Хадижат Элимханова была похищена двумя мужчинами, один из которых, по словам очевидцев, был в камуфляжной форме и вооружен. Они, избивая сопротивлявшуюся девушку, закинули ее в автомобиль и увезли. Попытавшимся помешать похищению очевидцам нападавший пригрозил применением оружия. Хасиева жаловалась на бездействие следствия, обращалась к правозащитникам за помощью, и в ЕСПЧ была подана жалоба от ее имени.

Дочь Лейлы Турпулкановой Луиза Межидова пропала после того, как 31 октября 2011 года после ночного звонка ушла на встречу с сотрудником отдела полиции города Шали Ибрагимом, с которым встречалась, несмотря на то что у него были жена и дети. В ноябре 2011 года в местной школе нашли руку пропавшей. Расследование уголовного дела об убийстве Межидовой российские следователи приостанавливали несколько раз, затем возобновляли и вновь приостанавливали. Последний раз расследование было вновь приостановлено 5 сентября 2015 года.

Также осталось не раскрытым дело о похищении Хадижат Элимхановой. Ее мать 11 сентября 2016 подала иск в Ленинский райсуд Грозного с просьбой о компенсации морального вреда, причиненного неэффективным расследованием похищения дочери, но суд отклонил ее жалобу как необоснованную, сказано в решении ЕСПЧ.

В нем также указано, что российское правительство не прокомментировало жалобы заявителей по существу. По итогам рассмотрения обоих дел Европейский суд по правам человека установил, что в отношении обеих девушек была нарушена статья 2 Европейской конвенции (право на жизнь).

Лиле Хасиевой и Лейле Турпулкановой назначена компенсация в размере 26 000 евро каждой. Эти суммы Россия как государство-ответчик должна выплатить заявителям в течение трех месяцев, подчеркивается в решении суда.

Комментарии представителей правительства России относительно этого решения ЕСПЧ пока не поступали.