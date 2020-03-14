Ростовчанин сообщил суду о нежелании пожарных тушить огонь на Театральном спуске

14 марта 2020, 04:31

Житель Ростова-на-Дону Евгений Анпилогов, дом которого горел при пожаре на Театральном спуске, рассказал суду, что пожарная бригада не хотела приступать к тушению огня. Защита напомнила суду о версии поджога.

Как сообщал "Кавказский узел", по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону предъявлены обвинения в халатности бывшей замглавы Пролетарского района Марине Беляевой. По версии следствия, она не проконтролировала выявление несанкционированных свалок. Также предъявлены обвинения руководителю филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Все обвиняемые не признали вину. На заседании 11 марта погорельцы рассказали, что во время пожара огонь на Театральном спуске в Ростове-на-Дону распространялся в шахматном порядке, что указывает на версию поджога.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, в результате было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признали более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

Очередное заседание по делу о пожаре прошло 13 марта в Пролетарском райсуде Ростова-на-Дону. В зале суда присутствовали подсудимые Павел Трунов и Игорь Безземельный, трое адвокатов и трое потерпевших, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Индивидуальный предприниматель Евгений Анпилогов, 1980 года рождения, до пожара проживал с женой и дочерью в домовладении на улице Нижнебульварной, 103, которое было в его собственности. Он рассказал, что 21 августа 2017 года был на работе, когда ему позвонил один из родственников и сказал, что в районе его дома начался большой пожар. "На тот момент, когда я пришел, пожаром были охвачены соседские дома №109 и №107 по улице Нижнебульварной. Мы с женой начали выносить все вещи, которые были, потому что огонь был совсем рядом, появились еще какие-то добровольцы, кто-то помогал интенсивно. За 15-20 минут вынесли все ценные вещи из дома на улицу, прямо напротив ворот все выставляли", – рассказал мужчина.

Первое время ни пожарных, ни пожарных машин не было, а когда появилась одна, он почти силой заставил пожарных тушить свой дом. "Огонь распространялся с какой-то катастрофической скоростью. Уже загорелся соседний дом №105. Вдруг появилась пожарная машина. Она ехала по улице Нижнебульварной со стороны переулка Грибоедовского в сторону переулка 7 Февраля. Я выбежал на дорогу, перекрыл ей путь и говорю пожарным, давайте тушить, пока еще есть возможность. Они начали сопротивляться, сказали, что у них нет шлангов, чего-то не хватает. А у вас нет люков, нет гидрантов. Я им сказал, что вот здесь, напротив дома №101, есть люк с пожарным гидрантом. Все-таки нехотя, но пожарные подсоединили свою пожарную машину к этому гидранту. Они сказали, что давление низкое. Но все-таки они начали набирать воду и попросили показать, откуда можно тушить соседний 105-й дом", – рассказал мужчина. Анпилогов оценил ущерб от пожара в 100 тысяч рублей, хотя и считает сумму заниженной.

Потерпевшие и ранее рассказывали об отключении воды при пожаре. Так, 2 декабря 2019 года погорельцы рассказали, что воды не было в гидрантах, из-за чего пожарные не тушили огонь. А на заседании 21 февраля потерпевшая Надежда Сопова сообщила, что во время пожара у соседнего дома находились пожарные, но воды у них не было.

Имевшая в собственности дом и землю на улице Шатоевской 79-летняя Александра Романенко рассказала, что ей позвонили соседи и рассказали, что произошел пожар. Только на следующий день ей удалось попасть на место, где раньше был ее дом. "Все сгорело исключительно. Ничего не осталось", – сказала пенсионерка. Она также пояснила, что жилищный сертификат не получила, потому что имела другое жилье, а суммы компенсации, выплаченной за потерю имущества, она не помнит.

В день пожара 65-летний Александр Катченко был на даче. Он проживал в домовладении в переулке Чувашском вместе со своей семьей. Ему позвонили рабочие, которые делали ремонт в его доме, и сказали, что рядом начался сильный пожар. "Они сказали, что горит ниже моего дома, по переулку Чувашскому, 86. Я взял такси и поехал домой, но попасть туда я уже не смог. Мой дом сгорел полностью", – пояснил мужчина. Ущерб своей семьи от пожара Катченко определил в размере 8 млн рублей. Его семья получила жилищный сертификат на сумму 6 млн рублей на всех и все положенные компенсационные выплаты, рассказал мужчина.

Адвокат указал на подтверждение версии о нескольких очагах возгорания

Сторона защиты задала Катченко вопрос о том, откуда начался пожар. На что он пояснил, что в переулке Чувашском, 50, в балке (в логе – прим.), свалки уже давно нет. "Туда давно никто не выбрасывал. Лет за десять до пожара были скандалы из-за мусора, но потом поставили мусорные баки, и вопрос решился", – сказал потерпевший.

Защита указала, что показания Катченко являются подтверждением ее версии о нескольких очагах возгорания. "Один из свидетелей (Катченко, – прим.) показал, откуда начинался пожар, практически от Дона. Мы неоднократно говорили, даже на стадии предварительного расследования проводили моделирование, исходя из проекций камер видеонаблюдения, которые есть на комбинате благоустройства, и приобщали к материалам заключение эксперта, который сказал, что пожар начался в балке, не около домовладения по переулку Чувашскому, 50, а гораздо ниже. И вот сегодня свидетель подтвердил, что он (очаг возгорания, – прим.) был гораздо ниже, порядка 100-150 метров. Это подтверждает, что не установлены ни место, ни причина возгорания", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Яньшин.

В материалах дела также есть документы, которые подтверждают доводы защиты о нескольких очагах возгорания. "Это справка о пожаре МЧС. Она датирована августом или сентябрем 2017 года. В ней указаны причины возгорания. Также допускается возможность поджога, признаком которого являются поступления многочисленных ложных вызовов по несуществующим адресам. Эта справка имеется в томе 22 дела, но следствие ее проигнорировало", – добавил Яньшин.

Потерпевший Александр Катченко заявил, что претензий по компенсации не имеет. "Я получил компенсацию, сейчас все нормально, претензий никаких нет. Жилищные условия, может быть, чуть лучше, чем были из-за того, что в новом доме", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас на месте, где раньше стояли дома Евгения Катченко и Александры Романенко, в границах улицы Шатоевской и переулков Чувашского и Марти, остались лишь обгоревшие стены от бывших каменных зданий. Многие дома выгорели настолько, что полностью развалились, не осталось даже стен. Там, где стоял дом по переулку Чувашскому, 50, сейчас ровная площадка, никаких следов от него не осталось. А в балке, рядом с этим домом, где, по версии следствия, произошло возгорание, продолжают жить люди, рассказал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пожара.

Следующее заседание суда запланировано на 10.00 мск 18 марта.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".