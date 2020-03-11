Защита указала на изъяны версии следствия по делу о пожаре в Ростове-на-Дону

11 марта 2020, 23:25

Огонь во время пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону распространялся в шахматном порядке, рассказала в суде одна из пострадавших. Вопреки версии следствия о загоревшейся свалке, установлено шесть очагов возгорания, равноудаленных на тысячи метров друг от друга, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", обвинение в халатности по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района города Марине Беляевой. Следствие считает, что она не проконтролировала выявление всех несанкционированных свалок. Начальнику филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Все обвиняемые не признали вину. На последнем заседании 28 февраля погорельцы рассказали, что пожару предшествовала серия небольших пожаров, а неизвестные предлагали местным жителям продать дома, угрожая поджечь их в случае отказа.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, в результате было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признали более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

На заседании 11 марта в Пролетарском райсуде Ростова-на-Дону состоялось очередное рассмотрение дела о пожаре на Театральном спуске. В зале суда присутствовали подсудимые Павел Трунов и Игорь Безземельный, трое адвокатов и пятеро потерпевших, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Потерпевший отверг версию о поджоге дома

Первым был допрошен 45-летний индивидуальный предприниматель, уроженец Республики Армения Самвел Велян, проживавший до пожара в переулке Крепостном в доме, который принадлежал его отцу. По словам потерпевшего, на момент пожара он по этому адресу был только прописан, но жил в другом месте, а в доме проживала его сестра с дочерью. О пожаре Велян рассказал в суде кратко: что был в тот день около полудня в центре города, и ему позвонил товарищ, чтобы рассказать о начавшемся пожаре.

«Я подъехал и увидел, что дом сестры уже горит. Он полностью сгорел, стены остались и все», - заявил на заседании потерпевший.

Отвечая на вопросы адвокатов, Велян сказал, что причин пожара не знает, но полагает, что распространению огня способствовал сильный ветер. «Основная причина, что наш дом сгорел - это ветер. Наш дом никто не сжигал специально. Наш дом последний, который сгорел в переулке Крепостном. Не успели потушить», - пояснил погорелец.

Самвел Велян оценил свой имущественный ущерб в 200 тысяч рублей. Потерпевший также пояснил, что получил 150 тысяч рублей компенсации за сгоревшее имущество, но жилищный сертификат от райадминистрации ему не выдали. «Аргументировали тем, что у меня есть отдельное жилье, несмотря на то, что у сестры отдельная семья, но нас посчитали одной семьей», - объяснил потерпевший.

Отец Самвела, 80-летний Зармик Велян рассказал, что до пожара проживал на улице Плеханова, а в принадлежащем ему доме в переулке Крепостном жила его дочь с внучкой. Он также пояснил, что в этом доме у него хранилось половина вещей, слесарный инструмент и зимняя одежда.

По его словам, в день пожара он был на Центральном рынке, где и услышал, что на Театральном спуске начался пожар. «Я сел на трамвай и поехал в переулок Крепостной, где увидел, что наш дом горит. Все сгорело. Ниже нас сгорел деревянный, старый дом, но там никто не жил. Окна в высотном доме напротив тоже сгорели», - рассказал в суде пенсионер.

Общий ущерб от пожара он оценил в 700 тысяч рублей, куда включил дом, бытовую технику и вещи. Зармик Велян отметил, что его семья получила 800 тысяч рублей компенсации за потерю имущества. «Сертификат на жилье не дали, не знаю почему», - добавил он.

Семья Велян не смогла добиться жилищного сертификата через суд, сообщил сам допрошенный на заседании 11 марта потерпевший Самвел Велян после заседания. «В сгоревшем доме жила сестра, и ей не дали сертификат, потому что у отца есть другое жилье. Но она-то отдельная семья, но нас не признали разными семьями. Сестра судилась, даже Верховный суд проиграла, прошла все до последней инстанции, и кассационный суд проиграла», - пояснил корреспонденту «Кавказскому узлу» Велян.

В определенном следствием очаге пожара не было свалки

59-летний Николай Шевченко, работающий бульдозеристом на газопроводах, проживал до пожара в переулке Шатоевском. Он рассказал, что в день пожара работал на вахте в Республике Коми, и о пожаре он узнал от жены. «Жена позвонила около 12 дня и начала говорить: пожар, пожар. Мой дом не горел, горела балка в переулке Чувашском внизу», - сообщил в суде потерпевший.

По его словам, во время пожара у него пострадали «резные ворота и навес из карбоната». Свой ущерб он оценил в 20 тысяч рублей, никакой компенсации его семья не получила.

Потерпевший пояснил, что в балке, где по версии следствия начался пожар, никакой свалки не было. «Насколько я знаю, там люди жили, какая там свалка», - рассказал в суде потерпевший.

33-летняя менеджер по продажам Оксана Клепинина до пожара проживала в переулке Чувашском вместе с отцом, матерью и бабушкой в доме, принадлежавшем ее отцу. «Я была на работе, когда примерно в 12.00 мск позвонили мои родители (и сказали), что горят дома, огромный пожар у нас на районе, и огонь подходит к нашему дому. В 13.30 я прибыла на место. Но в эпицентр пожара я не попала, потому что эвакуировали бабушку, она сидела на Театральной (площади), на ступеньках. Я с ней осталась там, чтобы с бабушкой никаких проблем не было, потому что стресс огромный. Я была с ней, к дому я допуска не имела», - рассказала в суде потерпевшая.

Оксана Клепинина также пояснила, что у них сгорел гараж, но дом остался целым, и ее семья продолжает в нем жить. «Дом был охвачен огнем, как мне рассказывали, но чудом не сгорел», - добавила она.

Личный ущерб от пожара Клепинина оценила в 100 тысяч рублей, куда, по ее словам, вошла одежда, «провонявшая клубами дыма». Она также сказала, что каждый член семьи получил компенсацию в 40 тысяч рублей.

Очевидец пожара сообщила о «шахматном» распространении огня в квартале

Мать предыдущей потерпевшей 53-летняя Юлия Клепинина до пожара также проживала в переулке Чувашском. Она рассказала в суде, что в день пожара с мужем поехала в больницу записать ее мать на прием к офтальмологу. По ее словам, когда они возвращались, ей позвонила подруга и рассказала, что горят дома в районе переулка Чувашского.

«Мы быстро поехали домой и, когда подъехали ближе, увидели, что все небо черное, что-то масштабное и колоссальное, где-то в нашем районе. На машине нас не пропустили к нашему дому, мы ее оставили и побежали к себе домой. (Дом) наших соседей уже горел. Огонь подходил к нашему гаражу, и бабушка пыталась там что-то сделать. Через 5-10 минут пришел пожарный и сказал, что нужно уходить. Муж пытался что-то сделать, но ему запретили», - рассказала потерпевшая на заседании.

Юлия Клепинина также отметила, что приехавшие пожарные не тушили пожар, потому что не было воды. «Пожарный, который был во дворе, затянул (пожарный шланг), но воды не было. Тушения не было, от этого была еще больше паника», - сообщила она.

Потерпевшие и ранее рассказывали об отключении воды при пожаре. Так, 2 декабря 2019 года погорельцы рассказали, что воды не было в гидрантах, из-за чего пожарные не тушили огонь. а на заседании 21 февраля потерпевшая Надежда Сопова сообщила, что во время пожара у соседнего дома находились пожарные, но воды у них не было.

Потерпевшая также пояснила, что у них сгорел только гараж. «Горел и наш дом, все это видели, он был весь в клубах дыма, но потом выяснилось, что наш дом уцелел, а рядом в строении «Б» все сгорело. Мы в нашем доме проживаем и сейчас», - сказала Клепинина.

По ее словам, пожар распространялся «странно, в шахматном порядке». «Если исходить из того, что ветер все принес, может быть, была ветреная погода, но даже пока мы находились там, я не могу сказать, что там сильно летали зажигалки… головешки. Картина была странная. Возможно это ветер, но у меня складывается впечатление, что это далеко не ветер. (Пожар) должен был идти стеной», - объяснила женщина.

Ущерб от пожара Юлия Клепинина оценила в 1,5 миллиона рублей за сгоревший гараж. «(В гараже) были инструменты у мужа. Дом у нас маленький, поэтому гараж под завязку был забит», - пояснила потерпевшая. Компенсацию, по ее словам, каждый член ее семьи получил по 40 тысяч рублей.

Следующее заседание назначено на 10.00 мск 13 марта, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Показания свидетеля указывают на неотработанную следствием версию поджога

Показания потерпевшей Юлии Клепининой свидетельствуют о том, что версия о поджоге недостаточно исследована следствием, считает адвокат Роман Яньшин.

«(Юлия Клепинина) очень хорошо рассказала в своих показаниях по поводу того, что горело в шахматном порядке. Было шесть очагов возгорания: один - первичный и пять вторичных, и они примерно одинаково возгорелись, примерно в одно и тоже время. И были очень сильно удалены, то есть равноудалены друг от друга, на территории 32 тысяч квадратных метров мгновенно загорелись в разных местах», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» защитник.

По его словам, свидетель также пояснила, что ветер хотя и был сильный, но «не переносил какие-то горящие куски, которые могли бы воспламенить строения на таком расстоянии друг от друга». «И пожар шел не сплошной стеной, как по логике он должен идти. Поэтому мы считаем, что версия поджога недостаточно отработана», - пояснил юрист.

Яньшин также отметил, что все суммы ущерба потерпевших предъявляются работникам «Донэнерго» (подсудимым Трунову и Безземельному. – Прим. «Кавказского узла»), а также третьей подсудимой - бывшей замглавы Пролетарского района Беляевой. «В уголовном процессе субъектами являются только физические лица, поэтому кому-то еще (суммы ущерба) предъявляться не могут», - объяснил он.

Гражданских исков пока предъявлено не было. «Часть была заявлена, часть не заявлена. В основном, они не заявленные. Гражданский иск может быть заявлен на любой стадии, вплоть до ухода суда в совещательную комнату», - пояснил адвокат.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".