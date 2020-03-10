Ветераны грузино-абхазской войны поддержали участников голодовки в Сухуме

10 марта 2020, 08:30

На встрече в Сухуме в поддержку граждан, объявивших голодовку за принятие законов против коррупции, ветераны грузино-абхазской войны заявили о том, что созовут общенациональный сход, если депутаты парламента в ближайшее время не примут поправки к антикоррупционному закону. Собрано более семи тысяч подписей с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией, заявили участники инициативной группы.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта три активиста начали голодовку с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Они настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. После двух дней у участников голодовки появилась слабость, врачи стали контролировать их состояние. К акции также присоединились Марина Агрба и Алина Ачба. По данным на 7 марта, участники голодовки собрали в поддержку своей инициативы более пяти тысяч подписей.

Парламент Абхазии 6 февраля принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как участники акции настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.

В Абхазии группа ветеранов грузино-абхазской войны 1992-93 годов на состоявшейся 9 марта встрече в поддержку граждан, объявивших голодовку за принятие законов против коррупции, заявила о том, что созовет общенациональный сход, если депутаты парламента в ближайшее время не примут поправки к антикоррупционному закону и статью Конвенции ООН против коррупции, сообщило в тот же день издание "Спутник.Абхазия".

Встреча ветеранов прошла в Музее боевой славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы в Сухуме. "Идет уже восьмой день голодовки за принятие 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Парламент Абхазии сохраняет невозмутимость и не торопится сделать даже первый шаг в эту сторону. Если в ближайшие дни Народное собрание не примет никакого решения, то мы, ветераны войны, призовем народ Абхазии к общенациональному сходу", - процитировало заявление участников встречи издание.

Нельзя терять время, так как состояние здоровья голодающих на площади Свободы в Сухуме ухудшается, заявил один из участников встречи, командир батальона "Горец" Вианор Ашба. Он потребовал от депутатов решить эту проблему, а также обратился к гражданам Абхазии с просьбой поддержать объявивших голодовку людей.

Участвовавший во встрече депутат парламента Астамур Логуа пообещал донести требования и позицию сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции до своего руководства и коллег.

"Я прекрасно знаю о тех поправках, о которых сейчас говорили мои друзья. К некоторым из этих поправок, например, в отношении родственников декларантов, я отношусь положительно, но закон принят. Другое дело, что в любой закон можно вносить поправки", - процитировало Астамура Логуа издание.

Число участников бессрочной голодовки в поддержку принятия 20-й статьи Конвенции ООН на площади Свободы в Сухуме возросло до шести человек. К голодающим присоединился инвалид войны Бота Ажиба, сообщило 9 марта агентство "Абхазия-Информ".

Активисты ранее заявили, что намерены собрать 10 тысяч подписей и передать их в парламент.

Инициативная группа продолжает собор подписей в поддержку требования участников голодовки, за состоянием здоровья голодающих следят медицинские работники. По словам участников инициативной группы, уже собрано более семи тысяч подписей, информировало 9 марта агентство "Апсадгьыл-инфо".

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Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".