Два человека присоединились к участникам голодовки в Абхазии

09 марта 2020, 02:05

Число участников голодовки в Сухуме увеличилось до семи - к акции присоединились Марина Агрба и Алина Ачба. По словам голодающих, им удалось собрать в поддержку антикоррупционного закона более пяти тысяч подписей.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта три активиста начали голодовку с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Они настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. После двух дней у участников голодовки появилась слабость, врачи стали контролировать их состояние. Депутаты парламента, вышедшие к участникам акции, не смогли убедить их прервать голодовку. По данным 6 марта, голодающие собрали 1800 подписей в поддержку антикоррупционного закона.

Активисты ранее заявили, что намерены собрать 10 тысяч подписей и передать их в парламент.

К участникам голодовки в Сухуме, требующим принятия 20-й статьи Конвенции ООН, присоединились еще два человека Марина Агрба и Алина Ачба, сообщает 8 марта "Спутник-Абхазия".

Врачи Сухумской городской клинической больницы и станции скорой помощи города Сухум обследовали голодающих, серьезных последствий пока нет, однако участники акции чувствуют слабость. "Ощущается легкая слабость и головная боль, врачи приходили буквально полчаса назад, дали мне лекарства от повышенного давления", - цитирует 8 марта одного из участников голодовки Джансуха Адлейбу apsny.ru.

По данным на 7 марта, участники голодовки собрали в поддержку своей инициативы более пяти тысяч подписей. Джансух Адлейба посетовал, что от депутатов не удалось пока добиться никакой конкретики.

6 февраля парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как протестующие настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.