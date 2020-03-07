07 марта 2020, 01:34

Жители Абхазии поддержали требования участников голодовки

Участники голодовки в Сухуме, требующие ратифицировать статью о незаконном обогащении Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, при поддержке активистов в районах Абхазии собрали 1800 подписей в поддержку антикоррупционного закона. Голодающие на площади Свободы заявили об ухудшении самочувствия.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта три активиста начали голодовку с требованием ратифицировать статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Они настаивают, что поправки в закон должны вступить в силу до выборов президента, назначенных на 22 марта. После двух дней у участников голодовки появилась слабость, врачи стали контролировать их состояние. По данным на 5 марта, протестующие собрали 500 подписей в поддержку антикоррупционного закона. Депутаты парламента, вышедшие к участникам акции, не смогли убедить их прервать голодовку. 

6 февраля парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон о декларировании чиновниками доходов, расходов и имущества. Принятия антикоррупционного закона добивались активисты, которые круглосуточно находились у здания парламента с 4 февраля, ночуя в палатках. Закон вступит в силу лишь в конце 2020 года, в то время как протестующие настаивали, чтобы он начал действовать до выборов президента.

Подписи за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН 6 марта начали собирать в районах Абхазии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Джамсух Адлейба. По его словам, желающих присоединиться к голодовке не было, но пришедшие на площадь Свободы местные жители поддержали активистов.

"Приходят люди к нам, мы им даем подписные листы, они едут в Очамчиру, Гал и собирают подписи там. Мы никого не призывали к этому, люди сами откликнулись", - рассказал Адлейба.

По его словам, за 6 марта собрано 1800 подписей в поддержку антикоррупционного закона. "Собираем личные подписи, где указываем реальное место жительства, паспортные данные, чтобы их смогли проверить в любое время", - сообщил Адлейба. "Мы планируем за несколько выходных дней собрать подписи", - сказал он. 

Активисты ранее заявили, что намерены собрать 10 тысяч подписей и передать их в парламент. 

Он также рассказал, что активисты вновь почувствовали себя плохо. "Слабость стала проявляться всё больше. Два раза приезжали врачи, давление у нас стало падать", - отметил он.

Участница акции Асида Кортуа рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее появилась сильная слабость. "Мне уже тяжело, мужчины еще держатся. А я не могу руку поднять от слабости. Врачи пока отклонений в состоянии не обнаруживают, сахар пока в норме", - пояснила она. По словам голодающей, врачи приезжают на площадь Свободы дважды в день и контролируют их состояние.

Парламентарии пока не планируют ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат Наталья Смыр. "Мы должны подготовиться к ратификации, изучить вопрос и выяснить, какое число людей хотят этого на самом деле. Пока я вижу трёх человек, которые недостаточно четко выражают свою точку зрения", - сказала она.

По словам Смыр, закон о борьбе с коррупцией был принят в трёх чтениях, но он принимался под нажимом общественности и является недоработанным. 

"Мы должны понимать, что ООН нашу страну не признает. Поэтому ратификация этой статьи (о незаконном обогащении - прим. "Кавказского узла") нам не интересна", - заявила Смыр.

Независимость Абхазии признают Россия, Никарагуа, Венесуэла, а также карликовое островное государство Науру.  В 2011 году Абхазию также признали островные государства Тувалу и Вануату. Однако в июле 2013 года Вануату отказалось от этого решения и подписало с Тбилиси договор, в котором признало территориальную целостность Грузии. 31 марта 2014 года МИД Грузии сообщил, что государство Тувалу также отменило решение о признании сепаратистских республик, говорится в материале о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Примечание:

"Генпрокуратура Абхазии отвергла версию отравления Аслана Бжании", "Оппозиция объяснила кризисом большое число кандидатов в президенты Абхазии", "Абхазские журналисты предсказали рост популярности Бжании в связи с резонансом от его болезни".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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