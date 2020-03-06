Суд поддержал сторону силовиков в споре с жителями хутора Веселого

06 марта 2020, 11:11

Ростовский областной суд оставил в силе штраф жителя хутора Веселого Федора Поркшеяна. По версии силовиков, активист заблокировал проезд строительной техники на мусорный полигон, против строительства которого выступили жители муниципалитета.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января суд оштрафовал на 10 тысяч рублей Федора Поркшеяна, который, по версии полиции, преградил проезд строительной техники на место строительства компанией "Чистый город" мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе Ростовской области. 22 февраля жители хутора Весёлого провели акцию протеста с требованием остановить стройку мусорного экокомплекса, который по планам властей должен перерабатывать 800 тысяч тонн мусора в год.

Ранее директор "Чистого города" Элла Кузьмина заявила, что жители хутора Веселого препятствуют проезду строительной техники к месту возведения мусороперерабатывающего комплекса. По ее словам, они выставляют посты на всех подъездных дорогах к участку, где-то вбивают в грунт самодельные шипы, которые портят колёса автомобилей, где-то устраивают баррикады из поваленных деревьев. Таким образом якобы было повреждено семь автомобилей, привело слова Кузьминой 17 января издание Donnews.ru.

Федор Поркшеян обжаловал постановление суда первой инстанции, однако в Ростовском областном суде активиста также признали виновным и оставили в силе решение о назначении ему штрафа, проинформировал сегодня корреспондента "Кавказского узла" представитель суда. Заседание состоялось 5 марта.

Ранее активист заявлял, что не согласен с версией силовиков. "На фотографиях, представленных в суде, меня и близко нет. (…) За всю жизнь никаких приводов даже в милицию не было и вот, начал отстаивать свой край от экологически опасного объекта, и начались проблемы", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Федор Поркшеян, добавив, что денег на адвоката у него нет.

Напомним, что 22 января Ростовский облсуд также не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего директора школы, жителя хутора Веселого, 68-летнего Геннадия Запорожцева, оштрафованного на 10 тысяч рублей по ст.20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). По версии полиции, пенсионер пытался остановить проезжающий на стройку автокран.

Противостояние жителей хутора Весёлый и компании "Чистый город", которая строит мусороперерабатывающий комплекс в Мясниковском районе, началось в ноябре 2019 года, когда подрядчик стал готовить строительную площадку. Подготовительные работы начались 21 ноября 2019 года, сообщило 17 января издание Donnews.ru.

Комментариями Федора Поркшеяна относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.