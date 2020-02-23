Около 300 человек вышли на митинг против мусорного полигона в Ростовской области

23 февраля 2020, 03:18

В селе Чалтырь прошла акция против строительства мусорного экокомплекса в хуторе Веселый, который по планам властей должен перерабатывать 800 тысяч тонн мусора в год.

Как сообщал "Кавказский узел", жители хутора Весёлого выступают против строительства компанией "Чистый город" мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе Ростовской области. Последняя акция протеста прошла в ноябре 2019 года, ее участники пожаловались на постоянный неприятный запах и проблемы со здоровьем у взрослых и детей. 31 января суд оштрафовал жителя хутора Федора Поркшеяна, который, по версии полиции, преградил проезд строительной техники на стройку мусорного полигона.

Ранее директор "Чистого города" Элла Кузьмина заявила, что жители хутора Веселого препятствуют проезду строительной техники к месту возведения мусороперерабатывающего комплекса. По ее словам, они выставляют посты на всех подъездных дорогах к участку, где-то вбивают в грунт самодельные шипы, которые портят колёса автомобилей, где-то устраивают баррикады из поваленных деревьев. Таким образом якобы было повреждено семь автомобилей, привело слова Кузьминой 17 января издание Donnews.ru.

В райцентре Мясниковского района Ростовской области селе Чалтырь 22 февраля состоялся согласованный с властями митинг против строительства межмуниципального отходоперерабатывающего экокомплекса (МЭОК) в хуторе Веселом, который расположен в 20 километрах от Чалтыря. По оценкам организаторов, митинг собрал более 300 человек, передает присутствовавший на акции корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции держали плакаты "Если такой хороший завод, забирай его в свой огород!», «МЭОК — экологическая катастрофа!», «Сохраним Дон и Азовское море!», «Требуем от депутатов выполнять волю народа!» и другие.

Акция вызвала интерес у прохожих, некоторые из них останавливались и фотографировали участников митинга. Полицейских на митинге было немного, однако выступающих фотографировали и непрерывно снимали на видео люди в штатском.

Организаторы предоставляли слово всем желающим, на митинге выступили более 20 человек, в том числе из ряда соседних сел и хуторов. Четырежды организаторы призывали выступить со сцены кого-либо из представителей районной администрации, но никто из чиновников на трибуну так и не вышел.

Жительница близлежащего хутора Недвиговка Наталья Брюханова рассказала с трибуны, что живет в этом хуторе уже 17 лет и возмущена планами разместить свалку в двух километрах от хуторов, так как считает это «посягательством на жизнь и здоровье» своих двух детей.

«Нельзя в Мясниковском районе размещать свалку и преподносить нас ростовчанам как «непонимающее быдло, стоящее на пути прогресса». Мы люди и нам здесь жить!» - сказала она.

Участница митинга Татьяна Хачатурян опасается, что «штампуют мусорные полигоны с ангарами, где лишь 1-2% (отходов) идет на переработку, а на бумаге все гладко — МЭОК».

Экспертизы об отсутствии в окрестностях мусорного полигона грунтовых вод она назвала неправдой, так как в поле, которое было выбрано под полигон, растет камыш, а «мониторинговые скважины наполнены водой, вдобавок к этому рядом есть родники».

«В (расположенной рядом) Белой балке берет начало река Белая. Она впадает в Пятихатский пруд, оттуда в Дон и Азовское море. Хотят отравить не только нас, но и ростовчан, всех людей, кто пьет воду из Дона. Очевидно, что это принесет ущерб не только людям, но и природе», - сказала митингующая с трибуны.

Депутат Синявского сельского поселения Галина Гончарова рассказала, что ранее, в 2016 году, местные депутаты «несмотря на давление», отказались поддержать идею строительства мусорного полигона на территории поселения, а поддержавшего строительство главу поселения не переизбрали на новый срок. «Мы выступаем против такого строительства на плодородных землях!» - заключила Гончарова, чьи слова участники митинга встретили аплодисментами.

Жительница села Большие Салы София отметила, что "мусорный завод предполагает строительство объекта, а потом уже складирование мусора, но на сегодняшний день никто не строит нам этот объект".

"Если бы был завод, который подходит под евростандарты, можно было бы задуматься... Я считаю, что нужно собраться и говорить с губернатором, не через депутатов", - предложила она.

Житель Мясниковского района Михаил Горбенко охарактеризовал предполагаемый мусорный полигон как «самую масштабную экологическую катастрофу Юга России».

«Все эти земли находятся в бассейне Азовского моря. Весь мусор, весь яд будет в Азовском море. Нельзя его там размещать, Азовское море не только принадлежит нам, это международное море. Разве не боятся власти международного скандала?» - задался вопросом Горбенко. Он призвал всех «отстаивать свое право на жизнь».

Пожилой участник митинга Николай Дзержинский рассказал, что работал в одном из проектных институтов в Ростовской области, «бурил весь участок от Таганрога до Сочи» и может утверждать, что артезианская вода находится на 16-18 метрах, а «в балках и поймах подземные воды расположены еще выше».

«Надо пригласить сюда главного инженера проекта [...] Чтобы пробурить скважины и сделать изыскательские работы необходимо год-полтора, не меньше!» - заявил Дзержинский. Собравшиеся выкрикивали «Правильно!».

По итогам мероприятия собравшимися единогласно была принята резолюция, в которой жители района потребовали вывести мусороперерабатывающий комплекс за пределы Мясниковского района, пересмотреть территориальную схему обращения с коммунальными отходами, проработать организацию мусорных полигонов в значительном удалении от населенных пунктов и провести встречу с губернатором области Василием Голубевым по поводу строительства МЭОК в районе. Резолюцию планируют направить губернатору и председателю Заксобрания Ростовской области, в Госдуму и президенту России.

Эколог назвал мусорные полигоны "прошлым веком"

Мусорный полигон не несет серьезного вреда для экологии при соблюдении ряда условий, считает эколог, организатор проекта по раздельному сбору отходов «Экомобиль» Артем Козлов.

«Полигоны - это, конечно же, прошлый век, старейшая система захоронения отходов. Необходимо переходить на сортировку и максимальное использование вторичных ресурсов. Тем более, что есть постановление правительства №1589, которое регламентирует запрет на хранение отходов, содержащих в себе ценные вторичные ресурсы. Полигон - это далеко не решение проблемы. Это в любом случае оттягивание того, к чему необходимо прийти, а именно к максимальной переработке вторичного сырья и получения из отходов ценных ресурсов. Дело в том, что, как я понимаю, построить полигон проще, чем построить сортировочный завод», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "не так страшно, если действительно на полигоне будет находиться сортировочная линия, минимизирующая количество отходов, которые захораниваются".

"В случае, если это проводится адекватно, минимизируется попадание на полигон опасных фракций - градусников, ламп, батареек - то полигон может быть терпим для экологии при необходимых условиях, многоуровневой системе: ямы с водой, с пленкой, техника, которая позволяет отфильтровать максимальное количество опасных отходов и элементов", - сказал Козлов.

При этом он отметил, что и в Европе, где строятся мусоросортировочные и мусоросжигающие заводы, ситуация с переработкой мусора не столь "радужна". "Ввиду того, что у них нет таких площадей, как у нас, там также есть проблемы с негативным влиянием мусоросжигающих заводов на окружающую среду - максимальное количество отходов сжигается", - сказал он.