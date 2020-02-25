Бежавший из России активист Пинягин рассказал об ультиматуме чиновников

25 февраля 2020, 13:18

Кубанский блогер и активист Сергей Пинягин сообщил, что уехал в Германию, распродав имущество за бесценок. Поступить так предложили местные чиновники, пригрозившие тюрьмой, утверждает активист. Пинягин будет объявлен в розыск, считает его адвокат Алексей Аванесян.

Как писал "Кавказский узел", блогер и активист Сергей Пинягин из Новотаманского сельского поселения Темрюкского района сообщил, что переехал в Германию из-за уголовного преследования и намерен просить политического убежища в этой стране. По словам блогера, в последнее время ему поступали угрозы, в том числе в адрес его жены.

Сергей Пинягин добился закрытия в Новотаманском поселении частной мойки, сливавшей опасные химикаты в Черное море, и сообщал, что чиновники за счет бюджета построили дорогу к мойке. Активист утверждает, что на него и его жену было совершено несколько нападений, причем Пинягин сумел поймать нападавшего, и тот признался на камеру, что устроить нападение ему приказал местный чиновник. Затем на Пинягина завели дело об избиении человека, которого он поймал.

Пинягин продал дом на берегу моря

По словам Сергея Пинягина, обвиняют в умышленном причинении вреда средней тяжести. По статье 112 УК ему грозит до трех лет заключения. Активиста обвиняют в нападении на ранее судимого сотрудника муниципального предприятия "ЖКХ Бугаз". Дело было возбуждено 28 февраля 2019 года, а сам инцидент произошел 29 января 2019 года, уточнил Пинягин корреспонденту "Кавказского узла". "В ходе следствия выяснилось, что челюсть у нападавшего была сломана за полгода до события, но этот факт никого не смущает - дело передано в суд, рассмотрение начнется в начале марта. Сегодня я должен был прибыть к следователю и дать подписку о невыезде", - рассказал Пинягин.

Сергей Пинягин рассказал, что хозяином автомойки, которую удалось закрыть был частный предприниматель. "В его отношении было возбуждено уголовное дело за загрязнение окружающей среды и через суд удалось приостановить деятельность мойки. Выяснилось, что была загрязнена огромная территория, хозяин мойки должен был возместить причиненный ущерб", - сообщил Пинягин.

Он добавил, что также требовал наказать местного чиновника за строительство дороги к этой мойке. "Естественно, по факту нецелевого использования бюджетных средств дело возбуждено не было", - констатировал Пинягин. Это произошло 29 января 2019 года, через месяц 28 февраля 2019 года против Пинягина возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника «ЖКХ Бугаз».

Решение покинуть страну Пинягин принял после встречи с местными чиновниками. "Мне предложили такой вариант: если я не хочу сесть в тюрьму, я распродаю все свое имущество за копейки или переписываю на их людей, покидаю Кубань. Если я отказываюсь, то на жену возбуждают уголовное дело, и мы идем в тюрьму. Встреча была в заведении в Темрюке. Были <силовики>, меня обыскали перед разговором с <чиновниками>. Я попросил дать мне неделю", - сообщил Пинягин. Он добавил, что сделать аудиозапись встречи ему не позволили.

Активист сообщил, что за неделю за бесценок продал имущество и дом на побережье Черного моря, выручив 2 миллиона рублей вместо 10, в которые Пинягин оценивает стоимость своей недвижимости.

Пинягина объявят в розыск, считает адвокат

Расследование дела против Пинягина завершено. Сегодня следователь сообщил, что обвинительное заключение составлено, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян. "Одно и то же экспертное учреждение сначала дает одно заключение, что перелом челюсти у потерпевшего старый, а через какое-то время дает другое заключение, что перелома оказывается два. И есть один новый. На видео, которое после нападения было сделано Пинягиным и выложено, видно, что у человека нет никаких повреждений", - указал Аванесян. Он отметил, что на этот факт защита Пинягина указывала, но следователь проигнорировал противоречие в двух экспертизах.

Адвокат также сообщил, что следствие проигнорировало показания жены Пинягина, которая была непосредственной участницей инцидента. "Этот человек впоследствии отказался от своих слов - заявил, что Пинягин его заставил произнести то имя-отчество <чиновника>. Простой <сотрудник МУПа>, а у него адвокат из Краснодара. Что он делал в это время у дома Пинягина, как он там оказался, тоже не исследовалось", - добавил Аванесян.

Он также связывает уголовное преследование активиста с его деятельностью по закрытию мойки автоцистерн и обнародованием информации о нецелевом расходовании бюджетных средств. "Тут же появился иск о защите чести и достоинства, который в первой инстанции мы отбили, а апелляция поломала. Потом посыпались на него гражданские дела от «Водоканала» - какие-то миллионные иски, якобы он незаконно пользовался водой. Как по цепочке посыпалось все", - отметил Алексей Аванесян.

Он предполагает, что в ближайшее время Пинягин будет объявлен в розыск. "Следователь должен ему вручить обвинительное заключение. Либо он возобновит следственные действия в связи с той информацией, которая опубликована в СМИ - а следователь уже знает, что Пинягин уехал. Его, скорее всего, вызовут повесткой на следственные действия, он не придет, Соответственно, объявят его в розыск", - заключил Аванесян.

Власти Кубани не вступились за Пинягина

Главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в поддержку борьбы Сергея Пинягина с автомойкой на берегу Черного моря он обращался к руководству края.

"Я обращался к губернатору, чтобы прекратить произвол в отношении Пинягина, но Кондратьев и пальцем не пошевелил. Дело в том, что мойка автоцистерн нужна предприятию ЭФКО - крупнейшему импортеру пальмового масла", - рассказал Потапов. По его словам, в ответе на журналистский запрос СМИ администрация Краснодарского края сообщила, что разбирательство с мойкой автоцистерн не входит в их компетенцию.