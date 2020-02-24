Кубанский блогер покинул Россию после конфликта с чиновниками

24 февраля 2020, 17:40

Блогер и активист Сергей Пинягин объяснил переезд из Краснодарского края в Берлин уголовным преследованием, которое сам он связал с реакцией чиновников на критические публикации. Блогер решил просить в Германии политического убежища.

Блогер и активист Сергей Пинягин из Новотаманского сельского поселения Темрюкского района сообщил, что переехал в Германию из-за уголовного преследования и намерен просить политического убежища в этой стране. По словам блогера, в последнее время ему поступали угрозы, в том числе в адрес его жены.

"Я покинул Россию и не намерен туда больше возвращаться. Буду подавать на политическое убежище в связи со всем этим", - приводит сегодня слова Пинягина на своем сайте телеканал "Дождь".

По словам блогера, еще в ноябре 2019 года он не собирался уезжать из страны. "Мне нравится климат, нравятся люди, которые на Кубани живут", - цитирует Пинягина издание.

Сергей Пинягин выступал, в частности, против слива отходов в Черное море. После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. По версии правоохранителей, Пинягин избил человека, который напал на его жену, сообщает телеканал.

По версии самого активиста, на него и его жену было совершено несколько нападений. Во время одного из них Пинягин поймал нападавшего, и тот признался, что устроить нападение ему приказал местный чиновник, с которым у Пинягина был конфликт. Ранее этот чиновник обратился в суд с иском к Пинягину, требуя заблокировать его аккаунт в Instagram. По словам истца, активист распространял в соцсети ложные сведения о нецелевом расходовании средств при строительстве дорог и превышении должностных полномочий, сообщило 23 февраля "Юг. МБХ медиа".

Ранее Сергей Пинягин добился закрытия в Новотаманском поселении частной мойки, сливавшей опасные химикаты в Черное море, и сообщал, что чиновники за счет бюджета построили дорогу к мойке, уточнило издание.

Сам Сергей Пинягин пояснил 23 февраля на своей странице в Instagram, что вынужденно покинул Россию. "Мне пришлось уехать из страны, чтобы не сесть в тюрьму за то, что я не делал. [...] На тебя нападают, ты защищаешься, тебя избивают, ты проводишь судмедэкспертизы, но тебе говорят, что ничего с тобой не произошло. Но когда нападают на твою жену и ты задерживаешь нападавшего, который (под видеозапись) говорит, кто его послал, зачем его послали – то правоохранительные органы сразу возбуждаются, что Пинягин его избил", - рассказал активист на опубликованном видео.