25 февраля 2020, 11:36

Власти начали выплаты жильцам разрушенного от взрыва дома в Азове

Администрация Азова начала выплачивать компенсации пострадавшим жильцам дома, где произошел взрыв газа, сообщили в управлении ГО и ЧС города.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля два человека погибли, а одна женщина получила травмы после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Азове. Еще 49 эвакуированным жильцам власти предложили места в пункте временного размещения. Предложение приняла семья из двух человек, остальные решили пожить у родственников. Губернатор Василий Голубев сообщил, что семьям погибших при взрыве решено выплатить по миллиону рублей, пострадавшей женщине - 400 тысяч рублей.

"Выплаты уже начались", - цитирует сегодня представителя управления ГО и ЧС Азова РИА "Новости".

В мэрии сообщили, что, помимо пострадавшей женщины и семей погибших, помощь получат и другие жильцы дома. В частности, им будет выплачена единовременная помощь в размере 15 тысяч рублей суммарно из муниципального и регионального бюджета. Кроме того, по 100 тысяч рублей будет выплачено в случае полной утраты имущества и 50 тысяч - при частичной утрате имущества.

Сколько человек уже получили выплаты и в какой сумме - не уточняется. 

Примечание:

"Два человека погибли при взрыве в Азове", "Ростовские погорельцы вспомнили в суде обстоятельства пожара", "Погорельцы опровергли версию следствия о начале пожара на Театральном спуске".

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