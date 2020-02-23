Голубев пообещал по миллиону семьям погибших в Азове

23 февраля 2020, 14:12

Семьям двух погибших при взрыве газа в Азове решено выплатить по миллиону рублей, пострадавшей женщине – 400 тысяч рублей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля два человека погибли, а одна женщина получила травмы после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Азове. Еще 49 эвакуированным жильцам власти предложили места в пункте временного размещения. Предложение приняла семья из двух человек, остальные решили пожить у родственников.

Семьям погибших власти выплатят по миллиону рублей, женщине, получившей травмы, – 400 тысяч рублей, сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи... Родным погибших выплатим по 1 млн рублей, пострадавшей - 400 тыс.рублей. Окажем также единовременную помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество", - написал губернатор.

Глава региона также сообщил, что распорядился уволить руководителя газовой компании. "В причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы. Но уже до их выводов ясно одно - непростительно долгой была реакция на заявки жителей. Потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации", - говорится в публикации Василия Голубева.

Напомним, что взрыв произошел в результате утечки газа, заявило ранее ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". "Было установлено наличие утечки газа. Специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Хлопок на третьем этаже произошел после отключения газа", - сообщил представитель компании.