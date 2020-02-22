Одна семья из поврежденного взрывом дома в Азове поселилась в гостинице

22 февраля 2020, 21:35

Власти предложили жильцам дома в Азове, где произошел взрыв, переехать в пункт временного размещения, развернутый на базе одной из гостиниц. Предложение приняла одна семья, остальные решили остаться у родственников. Глава региона распорядился оказать пострадавшим психологическую помощь и соцподдержку.

Как писал "Кавказский узел", двое жителей Азова погибли и один госпитализирован в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Все жильцы дома были эвакуированы.

По данным МЧС, площадь пожара, произошедшего после взрыва газа, составила 60 квадратных метров. Огонь был потушен, однако 49 эвакуированным жителям предложили остаться пока в пункте временного размещения, развернутого на базе одной из азовских гостиниц, следует из сообщения, опубликованного сегодня на сайте правительства Ростовской области.

"Для размещения людей, которые проживали в этом доме - а их 49 человек - зарезервирован гостиничный фонд, предусмотрено круглосуточное питание", - говорится в сообщении.

Глава региона Василий Голубев распорядился оказать пострадавшим "необходимую медицинскую и психологическую помощь", а также социальную поддержку. "Соответствующие поручения Минздраву и другим ведомствам мной уже даны", - приведены слова губернатора на сайте регионального правительства.

В пункте временного размещения находится одна семья из двух человек, остальные эвакуированные жители приняли решение остаться у родственников, уточнили в пресс-службе администрации города.

По данным регионального управления МЧС, поврежденный трехэтажный жилой дом исследуют с помощью диагностического комплекса "Стрела П". Специалисты выясняют, пригоден ли дом для жилья. Местные власти сообщили, что пригодность здания оценят также специалисты Минстроя области. В доме ведутся работы по укреплению лестничного марша, пишет ТАСС.

Следком изъял документы у газовщиков

Следователи выясняют обстоятельства инцидента и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). По их данным, на третьем этаже жилого дома произошел хлопок бытового газа. Погибла женщина, 1928 года рождения и мужчина, 1950 года рождения. Еще одна женщина, 1951 года рождения доставлена в больницу. "В результате произошедшего также частичное разрушение получили несколько квартир... следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую техническую документацию, в том числе в газоснабжающей организации", - говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Взрыв произошел в результате утечки газа, сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". "Было установлено наличие утечки газа. Специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Хлопок на третьем этаже произошел после отключения газа", - цитирует представителя компании РИА "Новости".