Спасатели у дома в Азове, где 22 февраля 2020 года взорвался газ. Фото пресс-службы МЧС по Ростовской области, https://www.instagram.com/p/B83XanCo_rJ/

22 февраля 2020, 14:30

Два человека погибли при взрыве в Азове

Двое жителей Азова погибли и один госпитализирован в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, сообщило МЧС. Все жильцы эвакуированы.

Взрыв бытового газа привел к пожару в одной из квартир трехэтажного жилого дома, оттуда были эвакуированы 60 человек, сообщило сегодня управление МЧС по Ростовской области.

Пожар потушен, эвакуированных жильцов разместили в городской гостинице, передал информацию спасателей "Интерфакс".

По данным следствия, погибли два человека, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проинформировал на своем сайте областной главк Следкома.

Газовики прибыли на место еще до взрыва, зафиксировали утечку и перекрыли газ. Однако предотвратить гибель людей не удалось, рассказали в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". Взрывной волной вынесло куски балкона, выбило стекла и повредило двери, сообщил "Ростов-на-Дону онлайн".

"Кавказский узел" писал, что 14 января в результате взрыва газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. После этого два сотрудника газовой компании были заподозрены в том, что не проверили вовремя оборудование и вентиляцию.

Примечание:

"Ростовские погорельцы вспомнили в суде обстоятельства пожара", "Погорельцы опровергли версию следствия о начале пожара на Театральном спуске", "Адвокат указала на ненадлежащие доказательства по делу ростовских погорельцев".

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