Краснодарец потребовал от властей найти инвестора для проблемного ЖК

15 февраля 2020, 16:11

Житель Краснодара Василий Евтенко третий день подряд выходит на одиночные пикеты с требованием достроить жилой комплекс "Радуга". Остальные дольщики этого ЖК устали от акций протеста, заявила одна из них, Ольга Моисеева.

35-летний житель Краснодара Василий Евтенко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что с 13 февраля ежедневно проводит пикеты на площади перед зданием краевой администрации Краснодаре. Он вышел на пикет и сегодня. Дольщик требует, чтобы власти нашли инвестора и достроили три двадцатиэтажных дома. "Два года я добиваюсь, чтобы мою квартиру в ЖК «Радуга» достроили: обращался к президенту, к губернатору, к мэру, стою в пикетах, но наш жилой комплекс так и не начали достраивать", - рассказал Евтенко.

13 февраля 2020 года на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о том, что в суде начался процесс по делу обманутых дольщиков поселка "Пушкинский дол" в Геленджике. "Сирота обманутый дольщик. ЖК "Радуга" <...>. Вася Евтенко провел одиночный пикет возле администрации Краснодарского края. <...> Люди лишились единственное жилья", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Евтенко лишился единственного жилья

Евтенко сообщил, что в 2004 году как сирота получил от государства квартиру, а затем продал ее, чтобы улучшить жилищные условия. "Мне не нравился дом, в котором мне дали квартиру - там поселились другие бывшие воспитанники детского дома. Мы в детском доме жили вместе, и потом стали жить рядом. Мне это не нравилось, я хотел забыть свое сиротское детство", - пояснил он.

Вырученные от продажи квартиры деньги Евтенко решил вложить в долевое строительство жилого комплекса "Радуга" на улице Евгении Жигуленко. "Мне сказали, что застройщик хороший, что у него несколько сданных жилых комплексов по Краснодару. Мне понравился проект, дома уже начали строиться, когда я вложил деньги. Поэтому я поверил, и все деньги отдал застройщику", - рассказал дольщик.

По словам Евтенко, первое время он снимал квартиру, работая при этом на заводе. Потом стал безработным, а найти новую работу без прописки сложно, отметил мужчина. Сейчас он ночует в подъездах, у случайных людей и знакомых, а днем проводит время в крупных торговых центрах Краснодара. "Я обратился в прокуратуру, они мне помогли и принудили городские власти меня зарегистрировать - меня зарегистрировали в поселке Белозерный, без адреса. Работу не могу найти. Если честно, у меня уже руки опускаются, я превращаюсь в самого настоящего бомжа", - сказал Евтенко.

Дольщик отказался от предоставленной властями комнаты

Василий Евтенко также сообщил, что в 2018 году городские власти выделили ему комнату в поселке Белозерный, но он отказался от нее. "Грязная общага, высокие коммунальные платежи, и находится далеко от центра - я не мог найти работу. В центре занятости мне давали вакансии, на которые меня не брали из-за того, что я далеко живу", - объяснил мужчина.

В пресс-службе администрации Краснодара корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в 2018 году Василию Евтенко была выделена бесплатная комната в общежитии в поселке Белозерный, нужно было оплачивать только коммунальные платежи. Мужчина прожил там недолго и съехал. "В Краснодаре несколько тысяч обманутых дольщиков - мы не можем всем предоставить жилье, у нас не хватит маневренного фонда. Кроме того, такая мера поддержки не предусмотрена ни одним законом. Он не захотел жить в общежитии, больше городские власти ничем помочь ему не могут", - отметил сотрудник пресс-службы администрации Краснодара.

Государство выполнило свои обязательства перед Евтенко как перед сиротой, указала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. "Человеку, как я понимаю 35 лет, он взрослый и самостоятельный мужчина. Государство его воспитало, дало ему квартиру, не может же оно с ним до старости нянчиться. Он в трезвом уме вложил свои средства в строительство проблемного объекта. Добиваться достройки своей квартиры он вправе законными методами", - отметила Баянова.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Дольщики "Радуги" разочаровались в действенности протестов

Еще одна дольщица ЖК "Радуга", Ольга Моисеева, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что первоначально застройщик обещал сдать квартиры в декабре 2016 года, а затем сдвинул сроки на год. "Тогда стройку просто заморозили. Оказалось, что прокуратура края обнаружила, что 29 миллионов рублей, которые мы вложили в строительство были потрачены на личные цели застройщика. Было возбуждено уголовное дело, счета застройщика были арестованы", - рассказала она. По ее словам, в 2018 году у компании "Радуга" появился новый учредитель, дольщики тогда надеялись, что стройка будет возобновлена.

Проект ЖК "Радуга" предполагал строительство трех 20-этажных домов. "В первом литере построено девять этажей, во втором – четыре, в третьем – шесть этажей. С 2016 года на площадке ничего не изменилось. Мы пишем во все инстанции, нам обещают инвестора. Пока добились только включения в реестр проблемных. Мы активно митинговали в 2018 году, сейчас немного люди устали от этого", - сообщила Моисеева. По ее словам, у ЖК "Радуга" 1700 дольщиков.

Женщина рассказала, что продала квартиру в Липецке, взяла ипотеку и вложила деньги в строительство двухкомнатной квартиры. "Платим ипотеку, снимаем квартиру, работаем на двух работах. У меня трое детей, мы вложили еще и маткапитал. Мы готовы терпеть, если бы знали, что наши дома достроят", - отметила Ольга Моисеева.

В 2018 году дольщики "Радуги" неоднократно выходили на акции протеста, добиваясь от властей мер по достройке домов, информировало 21 мая 2018 года KrasnodarMedia. В июне 2018 года в ООО "Радуга" было введено внешнее управление, сообщил 3 августа 2018 года "Коммерсант".