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14 февраля 2020, 03:21

Жители Чечни раскритиковали приставов за запрет на регистрацию машин должников

Судебные приставы отчитались о более 100 тысячах автомобилей в Чечне, на регистрацию которых наложен запрет из-за непогашенных задолженностей их владельцев. Из-за ограничений приставов страдают не только должники, но и купившие по незнанию такие машины водители, указали местные жители.

Решения о запрете регистрации более 100 машин были вынесены жителям Чечни как в этом году, так и в предыдущие годы, ограничение действует до тех пор, пока владельцы автомобилей не погасят свои долги, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов по Чечне. По его словам, на начало 2019 года под запретом на проведение регистрационных действий находилось более 60 тысяч автомобилей.

"Машины, попавшие под запрет, невозможно переоформить. В ГАИ не выдадут новые документы покупателю машины до тех пор, пока прежний хозяин не избавится от своих долгов", - пояснил сотрудник ведомства. В таких случаях часто страдают граждане, купившие машину с рук: новые владельцы не могут переоформить машину и даже погашают чужие долги, чтобы поскорее избавиться от проблем, отметил он.

Согласно 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель имеет право наложить запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, даже если сумма долга автовладельца составляет всего 100 рублей, информирует со ссылкой на ведомство "Чечня сегодня".

Сообщение о запрете на регистрацию автомобилей было также опубликовано 13 февраля в соцсети Instagram в паблике «ЧП Чечня», насчитывающем 69,9 тысяч подписчиков, пользователи оставили под ним 13 комментариев и 672 отметки "нравится". 

«Выносили бы они эти запреты правильно, не создавая проблем невиновным людям», -  прокомментировал пользователь baisarov_80 (Перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Даже если их (деньги) отдать, из базы они все равно не удаляют", – утверждает pc_sunzha.

Жители республики указали на проблемы из-за запрета регистрации автомобилей. «Полтора года назад купил у знакомого «Газель», пошел оформлять в ГАИ, а там документов не дают. Оказалось, запрет на регистрацию действует из-за долгов. Сказал прежнему владельцу, но он до сих пор не может решить проблему. Езжу пока по генеральной доверенности», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Руслан.

Житель Чечни Сулейман рассказал, что из-за долга по коммуналке такая проблема возникла у его брата. "Наложили запрет на проведение регистрационных действий на принадлежащее ему авто. Он хотел продать машину, чтобы погасить задолженность и купить что-нибудь подешевле, но из-за того, что перерегистрировать нельзя, покупать у него машину не хотят. Так и стоит вопрос открытым пока что», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Приставы в Чечне отчитались о взыскании 6 млн рублей долгов за услуги ЖКХ", "Кремль отреагировал на просьбу регионов списать долги за газ по примеру Чечни" , "МВД подтвердило задержание руководителя газовой компании в Дагестане".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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