Врачи назвали стабильным состояние травмированного борца из Дагестана

12 февраля 2020, 16:14

Послеоперационное состояние Пайзутдина Алиева, который сломал шею на соревнованиях в Санкт-Петербурге, врачи назвали стабильным, сообщило сегодня Минспорта Дагестана. Спортсмен пришел в сознание, рассказал его тренер.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля 25-летний уроженец Буйнакского района Пайзутдин Алиев во время турнира по борьбе в Санкт-Петербурге получил перелом шейного отдела позвоночника и был госпитализирован в НИИ скорой помощи.

Пайзутдин не был профессиональным спортсменом, работал крановщиком и тренировался всего полгода, но ранее уже выиграл соревнования по грэпплингу - борьбе, в которой используются приемы отдельных борцовских дисциплин, рассказал ранее тренер пострадавшего Каир Закиев.

Врачи прооперировали Пайзутдина Алиева и сочли его состояние стабильным, однако воздерживаются от прогнозов, сообщила сегодня пресс-служба Минспорта Дагестана.

"Все зависит от организма самого спортсмена. О сроках реабилитации пока говорить рано", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Алиев, который во время поединка неудачно упал на шею, пришел в сознание, сообщил тренер борца Каир Закиев. Однако, по его словам, у Пайзутдина Алиева парализованы руки и ноги, пишет сегодня РИА Новости.

Общее состояние борца улучшилось, рассказал вице-президент дагестанской федерации грэпплинга Асхабали Халидов. "Ему уже лучше, сумел пошевелить руками и также разговаривал. Это, конечно, нас всех обрадовало и настраивает на оптимистичный результат", – приводит сегодня слова Халидова дагестанское издание "Мирмол".