Спортивные журналисты назвали вероятным переход Махова в ММА

06 февраля 2020, 05:45

Чемпион мира по вольной борьбе из Кабардино-Балкарии Билял Махов в случае дисквалификации из-за положительной допинг-пробы может попробовать себя в боях без правил, отметили опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля стало известно, что допинг-тест серебряного призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Биляла Махова показал положительный результат. При этом в Федерации спортивной борьбы России заявили, что у спортсмена не было причин употреблять допинг.

Билял Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе. На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он завоевал две бронзовые медали, выступая сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, говорится на сайте Федерации спортивной борьбы России. в январе 2019 года Международный олимпийский комитет решил передать Билялу Махову серебряную медаль Олимпиады-2012, которой лишили уличенного в допинге Давита Модзманашвили.

Решение о наказании спортсмена, результат допинг-теста которого оказался положительными, принимает ответственная за проведение тестов организация, сообщил 5 февраля корреспонденту "Кавказского узла" представитель Федерации борьбы России на условиях анонимности, комментируя информацию о положительном допинг-тесте Биляла Махова.

«Она - в данном случае (Российское антидопинговое агентство) РУСАДА - принимает решение о судьбе борца. Это может быть лишение наград, дисквалификация, отстранение от соревнований и так далее. Федерация борьбы и сам спортсмен могут согласиться с этим решением или не согласиться. В последнем случае они могут оспорить принятое решение», - сказал он.

При этом отметил, что пока информации о результатах повторного допинг-текста Махова нет.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что решение о наказании борца примет Дисциплинарный антидопинговый комитет организации.

"В случае, когда обработкой результата пробы спортсмена занимается РАА «РУСАДА», по завершении предварительного расследования (сбора необходимой информации) дела спортсменов передаются на рассмотрение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского РУСАДА. Комитет создан для соблюдения права на справедливое и беспристрастное слушание любого лица, обвиняемого в нарушении Общероссийских антидопинговых правил. В своей деятельности Комитет является операционно независимым от правительственных органов, общероссийских спортивных федераций, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России и агентства (РУСАДА), не является структурным подразделением ни одной из вышеперечисленных организаций. Никакие организации не могут оказывать влияние на деятельность комитета и выносимые им решения", - сказала она.

После этого, по ее словам, решение направляется в национальную федерацию для применения санкций.

"В соответствии с главой 13 Общероссийских антидопинговых правил, решение Дисциплинарного антидопингового комитета может быть обжаловано спортсменами в Международный спортивный арбитражный суд в городе Лозанна, Швейцария в течение 21 дня с момента получения спортсменом решения в полном объеме", - отметила она.

При этом Пахноцкая отметила, что, согласно данным, которые находятся в распоряжении РУСАДА, "случаи обнаружения запрещенного вещества в виде гормона роста в пробах спортсменов редки".

Она также сообщила, что РУСАДА не вправе публично комментировать детали еще не закрытого дела, за исключением общего описания процедур и их научной составляющей.

В случае дисквалификации Махову можно найти замену в сборной России, считает ведущий "Спорт FM" Роман Мазуров.

«Он уже ветеран. Хотя ему пока 32, и он мог бы еще выступать на высоком уровне. Но при необходимости, мне кажется, в сборной найдут ему замену. У нас есть, кем его заменить. Это смотря, каким будет решение о его наказании. Если посчитают, что это злостное нарушение, то могут дисквалифицировать его на четыре года с лишением возможности выступать. Если не злостное - то на два года. На карьере ставить крест не стоит, но вряд ли ему удастся вернуться на прежний уровень после возможной дисквалификации», - сказал Роман Мазуров корреспонденту «Кавказского узла».

Он предположил, что в случае дисквалификации Махов может попробовать участвовать в ММА, как он и планировал. «Он сможет попасть в ММА. В UFC тоже есть жесткие допинг-тесты, но вот в российских организациях с этим не так строго», - отметил он.

При этом ситуацию с положительной допинг-пробой Махова Мазуров назвал странной. «Спортсмен такого высокого уровня должен понимать, что скрыть такое не удастся. Как можно случайно принять гормон роста? Я не представляю, как он может попасть в организм из другого организма. Махов собирался выступать на высоком уровне, и он должен был быть более внимательным». – подчеркнул он.

Спортивный журналист Дмитрий Ремизов также считает, что Билял может себя попробовать в российском ММА.

«За Билялом я следил на проваленной им Олимпиады, а делал это из-за его предварительного контракта с UFC. В UFC вряд ли, но в России или в Азии он вполне сможет выступать. Я бы на него с удовольствием посмотрел в японском Rizin», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению журналиста, не важно, на каком допинг-тесте попался спортсмен. «Важно не попадаться на допинг-тестах и не принимать запрещенные препараты. Я редко обращаю внимание, на чём попался тот или иной боец. Из моих знакомых спортсменов гормон роста никто не принимал», - отметил он.

Какими-либо комментариями Биляла Махова относительно положительных результатов допинг-теста "Кавказский узел" пока не располагает.