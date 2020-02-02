13 человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

02 февраля 2020, 11:55

Один человек погиб, 12 получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии.

Авария произошла сегодня около 0.20 мск на 12-м километре автодороги Аргудан - станица Александровская.

Предположительно, автомобиль "Лада-Гранта" выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской "Газелью", - говорится в сообщении на официальной странице Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии в соцсети Instagram.

В результате водитель легкового автомобиля погиб до приезда врачей скорой помощи, водитель "Газели" и 11 пассажиров, среди котрых двое детей, получили травмы, отмечается в сообщении полиции.

Водитель "Газели" совершал частную поездку, сообщает со ссылкой на ведомство РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля в результате автоаварии в Чегемском районе Кабардино-Балкарии один человек погиб и четверо пострадали.