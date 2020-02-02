Скриншот с официальной страницы Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии в соцсети Instagram https://www.instagram.com/p/B8DZuX9I41j/

02 февраля 2020, 11:55

13 человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

Один человек погиб, 12 получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии.

Авария произошла сегодня около 0.20 мск на 12-м километре автодороги Аргудан - станица Александровская.

Предположительно, автомобиль "Лада-Гранта" выехал на встречную полосу, где столкнулся  с пассажирской "Газелью", - говорится в сообщении на официальной странице Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии в соцсети Instagram.

В результате водитель легкового автомобиля погиб до приезда врачей скорой помощи, водитель "Газели" и  11 пассажиров, среди котрых двое детей, получили травмы, отмечается в сообщении полиции.

Водитель "Газели" совершал частную поездку, сообщает со ссылкой на ведомство РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля в результате автоаварии в Чегемском районе Кабардино-Балкарии один человек погиб и четверо пострадали.

Примечание:

"Полицейский арестован после ДТП в Нальчике", "Полицейские пострадали при погоне за водителем в Кабардино-Балкарии", "Приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Урванском районе отменен".

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