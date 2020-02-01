01 февраля 2020, 14:11
Пять человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии
Один человек погиб и четверо пострадали в результате автоаварии в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
"36-летний местный житель, управляя автомашиной "Лада-Приора", совершил немотивированный выезд на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "ВАЗ-211440" под управлением 22-летнего жителя селения Чегем 2", - сообщило сегодня региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, в результате аварии водитель "Приоры" погиб на месте. "Четверо пассажиров, среди которых 13-летний мальчик, доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", - цитирует представителя УГИБДД РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2019 года один человек погиб при ДТП на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии.
"Полицейский арестован после ДТП в Нальчике", "Полицейские пострадали при погоне за водителем в Кабардино-Балкарии", "Приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Урванском районе отменен".
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