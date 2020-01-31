Арест сити-менеджера Новочеркасска продлен на два месяца

31 января 2020, 12:51

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 31 марта арест бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, который подозревается в получении крупной взятки на посту мэра Зверево.

Как писал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября 2019 года, после чего он был арестован. 26 декабря 2019 года суд в Ростове-на-Дону продлил до конца января срок его содержания под стражей. 9 января стало известно, что Ростовский областной суд отказался перевести Зюзина под домашний арест.

Сегодня срок содержания Игоря Зюзина под стражей истекал, и следствие ходатайствовало о продлении ареста. Ленинский райсуд Ростова-на-Дону оставил его под стражей до 31 марта включительно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Игоря Зюзина и его представителей относительно решения суда.

Зюзин обвиняется в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. По части 6 статьи 290 УК России ему грозит до 15 лет заключения. 25 октября 2019 года гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам.

Напомним, что Игорь Зюзин руководил мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.