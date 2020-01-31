Умаров обвинил жителей Чечни в неблагодарности после публикаций коллажа с Кадыровым

31 января 2020, 11:39

Власти Чечни строят в республике больницы, мечети и дороги, а жители, которые просят Рамзана Кадырова о помощи, в ответ распространяют карикатуры на главу Чечни, поделился возмущением министр по нацполитике Джамбулат Умаров. Строительство социальных объектов - обязанность властей, возразили пользователи Instagram и местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 25 января "Кавказ. Реалии" сообщил о задержании в Чечне 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника. По данным издания, задержанные, в том числе школьники, провели ночь в изоляторе, где на них оказывали давление. 27 января министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров объявил эту информацию недостоверной, но признал готовность властей наказывать авторов и распространителей карикатур. На следующий день Рамзан Кадыров потребовал от силовиков находить и наказывать жителей Чечни, передающих СМИ информацию о похищениях и задержаниях.

С давних времен авторитарные правители видели в распространении сатиры - анекдотов, частушек, карикатур - некую опасность, которая способна "смутить умы" и "начать революцию", рассказала "Кавказскому узлу" антрополог Александра Архипова. "В обществе, где фигура лидера активно сакрализируется, опасность кроется не только в самой попытке осмеяния, сколько в попытках «снизу» нарушить символические границы, разделяющие человека и правителя", - пояснила она.

Сегодня ночью Джамбулат Умаров опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором объявил жителей республики "равнодушными людьми".

"Которым дороги построй, которым больницы построй, которым мечети построй, которым садики построй, которым денег дай, которым помоги [...] дай работу, дай заботу, дай опеку. Все дай, но при этом мы будем смеяться с этого человека, которого в юмористической непристойной форме на WhatsApp тебе прислали. Вот здесь ничего не ёкает? (При этих словах Умаров указал на область сердца. – Прим. "Кавказского узла"). Аритмия не начинается при этом? Пересылает этот [...] мерзкий шарж кому-то другому, а потом этой же рукой пишет комментарий Рамзану Кадырову: «Рамзан, помоги, Рамзан, спаси»", - эмоционально говорит на видео министр.

К 11.37 мск видео Умарова набрало 15,3 тысячи просмотров, под ним размещено 155 комментариев. Авторы большинства из них поддержали Джамбулата Умарова и высказали благодарность Рамзану Кадырову.

При этом пользователь dagtrue счел избыточным восхваление Кадырова за перечисленные Умаровым достижения главы Чечни. "Постройки школ, больниц и других учреждений - это прямое обязательство властей. О чем вы, товарищ Умаров?" – написал он.

Джамбулат Умаров не проигнорировал этот вопрос. "А Вы в курсе, уважаемый, что львиная часть всех этих объектов построена на внебюджетные средства? Вы в курсе, что лечение в Германии практически обреченного ребёнка или, скажем, строительство диагностической клиники с ядерной диагностикой или крупнейшей в Европе мечети - не государево дело? Те объекты и госпрограммы, которые в условиях кризиса по масштабам финансирования либо весьма скромны, либо просто уже перестали существовать, Чеченская Республика выполнила давно и весьма успешно. Так что, Вы тут не слишком-то уповайте на возможности государства, они весьма ограничены. Миф о неограниченных денежных потоках в Чечню давно развеян и вышел из современной политической моды. Поверьте, товарищ Умаров Вам дело говорит", - ответил министр пользователю соцсети.

В 2019 году большое число социальных проектов, которые профинансировал региональный общественный фонд Ахмата Кадырова, поставило под вопрос прозрачность бюджета дотационной Чечни. Федеральные власти, щедро выделяющие республике дотации, не контролируют ни их использование, ни работу фонда имени Кадырова, констатировал экономист Сергей Жаворонков. Ежемесячно бюджетники в Чечне обязаны перечислять в фонд около 10% своих доходов в виде пожертвований на благотворительность, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Ролик Джамбулата Умарова размещен сегодня и в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 102 тысячи подписчиков. Здесь он набрал к 11.37 мск 21,8 тысячи просмотров и 138 комментариев. Авторы многих из них также сочли обвинения со стороны Умарова неуместными.

"Это его (Кадырова) функциональные обязанности, на то он и выбран", - указала, в частности, iman_gaytarova. "Вы сами напросились на эти кресла, вас же никто туда не назначал насильно, а теперь, будьте добры, знайте и выполняйте свои обязанности", - посоветовал пользователь 2020.xl. "Власть на что, если не помогать народу? Налоги бюджетников куда уходят?" – поинтересовался этот же пользователь в другом комментарии.

"Рамзан и все остальные чиновники - это слуги народа, они обязаны это делать - помогать и все остальное", - указал gazgireev_maga_111.

Представители властей Чечни "явно недовольны народом", констатировал житель Грозного Саид. "Прежде ругали чеченцев за то, что они якобы не желают работать, из-за чего, мол, приходится нанимать трудовых мигрантов. Теперь вот министр обвиняет людей чуть ли не в попрошайничестве и в неблагодарности. Но обеспечивать людей рабочими местами, строить им дороги, садики - это прямая обязанность руководства региона", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Саид.

Напомним, в ноябре 2019 года представитель "Чеченстроя" в репортаже ЧГТРК "Грозный" обвинил жителей республики в нежелании работать. По его словам, в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном граждане Азербайджана и среднеазиатских республик. Жители Чечни указали, что на деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая зарплату.

За этим репортажем государственной телекомпании стоит желание властей объяснить проблему безработицы в республике, и фактически они стремятся переложить ответственность за высокий уровень безработицы на самих жителей, предположили тогда местные активисты.

По данным Росстата на декабрь 2019 года, Чечня заняла среди регионов страны предпоследнее, 84-е место рейтинга занятости населения с уровнем безработицы 13,6%, уступив лишь соседней Ингушетии.