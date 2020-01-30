30 января 2020, 19:16

Армянский полицейский обвинен в избиении активиста

Офицер полиции Еревана ударил по голове задержанного участника протестов против повышения в тарифов на электричество в 2015 году, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года следователи приостановили дело о разгоне протестов против повышения тарифов, поскольку не нашли силовиков, которым можно предъявить обвинения в превышении полномочий или неоправданном применении силы. Однако уже в апреле 2019 года, после жалоб потерпевших в прокуратуру, дело возобновили.

По версии следствия, замначальника управления полиции 23 июня 2015 года и еще двое силовиков схватили участника протестов на площади Свободы в Ереване Филиппа Арзуманяна, при этом обвиняемый дважды ударил активиста кулаком по голове.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств", сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Специальной следственной службы.

Комментариями обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

В июне 2015 года решение о повышении тарифов на электроэнергию вызвало в Армении массовые протесты, в ходе которых полиция прибегала к силовым методам. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи заявляли, что повышение тарифов стало лишь поводом для активизации протестного движения, а истинные причины протестных настроений заключаются в массовом недовольстве властью и ситуацией в стране.

Примечание:

"Оппозиционеры заявили о давлении после задержания активистов в Армении", "Ужесточено обвинение участникам нападения на блогера в Ереване", "Сторонник "Сасна Црер" Аракелян осужден на три года". 

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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