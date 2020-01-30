Военные отчитались о возвращении ингушского спецназа из Сирии

30 января 2020, 10:50

Около 300 военнослужащих прибыли обратно в Ингушетию из миротворческой миссии в Сирии, потерь нет, сообщила сегодня пресс-служюа Южного военного округа.

Как писал "Кавказский узел", батальоны военной полиции из Ингушетии отправляются в Сирию с декабря 2016 года. В мае 2019 года из Сирии в Ингушетию вернулась четвертая такая группа.

Миротворцы следят в Сирии за правопорядком, сопровождают гуманитарные конвои, занимаются вывозом беженцев. В батальоне военной полиции служат бойцы спецназа. Власти Ингушетии сообщали ранее, что военнослужащие записываются в батальон добровольно.

Боевая задача полностью выполнена, военнослужащие вернулись без потерь, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Военнослужащие батальона военной полиции были доставлены из Сирии сначала на военный аэродром в Северной Осетии, а затем вернулись в пункт постоянной дислокации в Ингушетию.

"Военные полицейские обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии", - процитировал сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа "Интерфакс".

Завтра, 31 января, в сельском поселении Троицкое Сунженского района состоится митинг в честь возвращения военных. В нем примут участие жители республики, представители Минобороны и руководство 58-й общевойсковой армии, передал сегодня ТАСС.

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