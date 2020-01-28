Андрей Алабушев. Фото: © Законодательное Собрание Ростовской области

28 января 2020, 18:24

Убит депутат Заксобрания Ростовской области

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга были убиты из огнестрельного оружия, сообщил источник.

О гибели депутата фракции "Единой России" Андрея Алабушева и его супруги Ольги Алабушевой сообщило сегодня областное Заксобрание. При этом обстоятельства их смерти в сообщении не уточняются.

Алабушев совмещал работу депутатом с постом директора аграрного научного центра "Донской". Он доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, принимал активное участие в работе парламентских комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества и по образованию, науке, культуре и информационной политике, говорится в публикации на сайте Заксобрания.

"Депутат парламента Ростовской области и его жена обнаружены мертвыми в Зерноградском районе. По предварительной информации, они были застрелены из неустановленного оружия", - процитировал слова источника "Интерфакс".

Тела Алабушевых нашли в жилом доме, со ссылкой на источник во властных структурах региона передал ТАСС.

На сайтах областного главка Следкома и управления МВД по региону к 18.24 мск 28 января не появилось информации об убийстве Алабушевых.

Примечание:

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