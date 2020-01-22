Парламент Армении разрешил полиции прослушивать телефонные разговоры граждан

22 января 2020, 21:48

Правозащитники настороженно отнеслись к законопроекту, позволяющему полиции Армении самостоятельно прослушивать звонки граждан.

Парламент Армении сегодня во втором и окончательном чтении принял законопроект "Об оперативно-разыскной деятельности". Документ позволит полиции создать оперативно-техническое управление и без посредничества Службы национальной безопасности (СНБ) прослушивать телефонные разговоры граждан, проходящих подозреваемыми по какому-либо делу.

За проект проголосовали 97 депутатов, против него - 20. Еще один депутат воздержался, следует из трансляции заседания на YouTube-канале парламента Армении.

Представляющий законопроект депутат от правящего блока "Мой шаг" Армен Хачатрян отметил, что с учетом оперативно-следственных полномочий, а также того, что в полиции действует специализированное подразделение со своей технической базой, законопроект допускает контроль и прослушивание телефонных разговоров граждан с уже имеющихся техсредств. "Таким образом, можно будет сэкономить время, которое сейчас тратится на обращение в СНБ для обеспечения с их стороны средств и проведения организационных работ", - отметил Хачатрян.

Руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что такие прослушивания осуществлялись и ранее, однако "дополнительные полномочия дадут возможность прослушивать телефонные разговоры по любому поводу и без повода".

"Совсем недавно выяснился случай, как прослушали телефонный разговор адвоката со своим подзащитным и вместо того, чтобы эту информацию на месте уничтожить, ее запротоколировали и внесли в материалы дела в качестве доказательств. Уровень безграмотности и безнаказанности приведет к тому, что, как захотят, так и будут поступать", - заявила Нина Карапетянц корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, СНБ прослушивала телефонные звонки граждан, даже не имея на руках решения суда, в особенности по громким делам, среди которых дело Жирайра Сефиляна.

20 марта 2018 года лидер движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян и еще шесть подсудимых были признаны виновными в подготовке к массовым беспорядкам и незаконном обороте оружия. Сефиляна суд приговорил к десяти с половиной годам заключения. Однако 13 июня все приговоры по этому делу были значительно смягчены, и осужденные вышли на свободу.

Правозащитница добавила, что прослушки должны привести нарушителей к ответственности, но "ни разу в армянских судах никому не удавалось этого". "А сейчас, расширяя полномочия полиции, чуть ли ни на бытовом уровне разговоры будут прослушиваться... У меня не будет гарантий, что завтра меня не прослушают в интересах моих конкурентов по заказу", - заявила Карапетянц.

Руководитель ОО "Журналисты во имя права", правозащитница Жанна Алексанян считает расширение полномочий полиции "вторжением в личную жизнь человека".

"Пока в полиции по-прежнему царить беззаконие, я не могу доверять ей. Никто не сможет их контролировать: когда решат прослушать, тогда и прослушают, с какой продолжительностью захотят, с такой и прослушают", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эксперта по информационной безопасности Фонда ArmSec Самвела Мартиросяна, законопроект имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Он отметил, что прослушка была и раньше, но тогда полиции приходилось обращаться в СНБ, и последняя получала в итоге дополнительную информацию и укрепляла свои позиции. Законопроект ослабит позиции СНБ, а полиция приобретет суверенитет, и это положительная сторона этих изменений, считает Мартиросян.

Говоря об отрицательной стороне законопроекта, эксперт отметил, что в целом, когда говорится о прослушивании телефонных звонков граждан, предполагается, что эту информацию потом предъявят в суде, причем, прослушка должна быть с разрешения судьи. "Но сейчас есть риск того, что людей могут прослушать не для того, чтобы предъявить информацию суду, а, к примеру, для преследования в политических, экономических или коррупционных интересах - с кем, где, когда встречался", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Самвел Мартиросян.

По его словам, человек не может получить информацию о том, прослушивали ли его или нет в конкретный период, когда дело уже закрыто. Мартиросян считает, что нужно требовать механизмы контроля, чтобы не допустить прослушки в политических, экономических или коррупционных интересах.