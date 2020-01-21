Примирения кровников в Чечне укрепили тенденцию отказов от мести

21 января 2020, 13:51

Родственники жертв ДТП в Чечне отказываются от кровной мести виновникам аварий добровольно, властям не приходится использовать в таких случаях админресурс, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы после двух за неделю случаев примирения семей в республике.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. В июле 2011 года источник в Духовном управлении мусульман Чечни рассказал, что 376 из 417 существовавших в республике конфликтов на почве кровной мести были урегулированы этой комиссией. 17 октября 2011 года Кадыров заявил о том, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Сообщение о примирении семей пострадавшего в аварии и виновника ДТП было опубликовано 13 января на странице "Чечня Лайф" в Instagram. "Кадий Наурского района Аслахан Халуев вместе со старейшинами районов принял участие в примирении кровников между семьями пострадавшего, уроженца села Алхан-Кала Грозненского муниципального района и виновника, уроженца станицы Наурская Наурского района", - говорится в публикации. Когда именно произошло ДТП, в сообщении не уточняется.

О другом случае примирения администратор этого же паблика сообщил 19 января. "Кадий Шалинского района Лема Хашуев принял участие в примирении между кровниками трехлетней давности, пострадавшей стороны Алихановыми и виновниками Ибрагимовыми. Улаживание состоялось в городе Шали", - написал автор публикации.

В муфтияте Чечни работает комиссия по примирению кровников, напомнил он. "При ее содействии более тысячи семей республики, простив кровную вражду, пришли к примирению", - подчеркивается в сообщении.

Примирение кровников после ДТП происходит в Чечне без применения административного ресурса, убеждена директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Смерть в ДТП - это классический пример, когда почти всегда происходит примирение. И если в конкретном случае власти и применили админресурс, то он, скорее всего, стал лишь стимулирующим фактором. Если человек сел за руль нетрезвым, то примирение, скорее всего, не состоится. Но если же ДТП со смертельным исходом произошло по ошибке или иным причинам, то примирение происходит почти всегда", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Сокирянская.

Примирение кровников после гибели человека в ДТП проходит "быстро и без проблем", если виновник аварии был трезв и пытался оказать пострадавшему помощь, сообщила в декабре 2018 года завкафедрой Чеченского института повышения квалификации работников образования Аза Саракаева. "Если нет отягчающих обстоятельств, то виновник может рассчитывать на легкое примирение, но при этом он должен заплатить выкуп семье жертвы или взять на содержание детей потерпевшего", - рассказала "Кавказскому узлу" Аза Саракаева.

Стороны чаще всего готовы к примирению и без применения административного ресурса, подтвердил старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "В Дагестане примирение в случае со смертельным ДТП составляет обязательную часть мероприятий. В Дагестане никакого давления власти в этом вопросе нет. Так что, я думаю, и в Чечне люди вполне себе готовы к такому примирению, чтобы не множить число кровников. Думаю, что конкретно в этом случае власти лишь усиливают установившуюся традицию примирений", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне обычай примирения является традицией, которую стремятся соблюдать участники конфликтов, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

"Стороны всегда заинтересованы в примирении, потому что обязанность к кровной мести ставит в тяжелые условия обе стороны. В данном случае власть выступает в роли старейшин, которые обычно являются посредниками в примирении", - сказала правозащитница.

В кровной мести "главное не мщение, а примирение сторон", рассказал ранее "Кавказскому узлу" педагог из Гудермеса Рашид. При этом, по его словам, в успехе примирения сторон главную роль играют посредники - как правило, это старейшины. "Чем авторитетнее люди, которые включены в переговорный процесс, тем больше шансов на успех. Посредники приходят в дома кровников и уговаривают их примириться. Это хождение может продолжаться месяцами, а иногда годами. И чаще всего переговоры все-таки заканчиваются примирением", - рассказал житель Гудермеса.

Напомним, что в январе 2019 года стало известно о примирении родственников жителя Чечни, обвиняемого в убийстве таксистки из Северной Осетии, и семьи убитой. Представители чеченского духовенства и родственники обвиняемого выезжали в соседнюю республику и провели обряд примирения, сообщил тогда источник в муфтияте Чечни.