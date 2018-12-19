Просьба извинить родственника Кадырова за ДТП напомнила о традициях кровной мести

19 декабря 2018, 13:47

Примирение кровников после ДТП со смертельным исходом обычно проходит в Чечне быстро, однако ключевое значение имеет поведение водителя, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты после резонансной аварии, виновником которой был назван чиновник, родственник Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", ранее жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП с гибелью людей, виновником которого назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова.

Согласно версии МВД, в аварии участвовал не указанный чиновник, а его троюродный брат, имя и должность которого не называются. Версию полиции развенчали родные погибших, которые попросили Рамзана Кадырова не наказывать чиновника, а также советник Кадырова по делам религии Адам Шахидов. "Кавказский узел" не обладает сведениями о том, что просьба родственников жертв ДТП о прощении для виновника аварии вызвана принуждением, но регулярно звучащие в Чечне просьбы об извинениях во многих случаях носят недобровольный характер. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес.

Причинами аварий в Чечне часто становится значительное превышение скорости

Если водитель был пьян или же скрылся с места ДТП, не оказав помощь сбитому им человеку, то родственники погибшего объявляют виновнику ДТП кровную месть, которая может длиться годами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" президент "Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем" Саида Сиражудинова, занимавшаяся изучением количества и характера ДТП в республиках Северного Кавказа.

По ее словам, причинами дорожно-транспортных происшествий являются неоправданное лихачество, непрерывные гонки машин на трассах и городских дорогах, превышение скорости.

"Часто причиной аварии становятся некачественные дороги, как например, в Дагестане. Но в Чечне дороги соответствуют Госстандарту, однако гладкое дорожное покрытие провоцирует местных "шумахеров" на увеличение скорости до немыслимых пределов", - отметила Сираждинова.

При этом, по данным озвученным председателем парламента Чечни, руководителем оперштаба по снижению аварийности на дорогах Магомедом Даудовым, в республике наблюдается снижение количества ДТП. "С 1 января в результате ДТП погибло 87 граждан, это на 19 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сократилось количество раненых на 99 человек и составило 315. На наших дорогах наблюдается самая благоприятная ситуация по уровню безопасности, если сравнивать с другими субъектами России", - приводит слова Даудова 18 декабря "Грозный-Информ".

При ДТП процедура примирения кровников проходит достаточно быстро



В процессе примирения кровников многое зависит от обстоятельства гибели человека. Однако при ДТП, если водитель, виновный в гибели человека, был трезв и пытался оказать ему помощь, процедура примирения проходит достаточно быстро и без проблем, рассказала занимающаяся изучением чеченских обычаев зав. кафедрой естественно-научных дисциплин Чеченского института повышения квалификации работников образования Аза Саракаева.

"Если водитель в ДТП задавил человека, то обычно процедура примирения проходит быстро и без проблем. Конечно, принимается во внимание то, был ли водитель трезв, как повел себя после аварии - пытался скрыться или нет. Все это принимается во внимание старейшинами как с той, так и с другой стороны. Как и в обычном суде, если нет отягчающих обстоятельств, то виновник может рассчитывать на легкое примирение, но при этом он должен заплатить выкуп семье жертвы или взять на содержание детей потерпевшего. Порой родные жертвы отказываются от выкупа, и это считается верхом благородства", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Аза Саракаева.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и в наше время действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

По ее словам, кровная месть - традиция не мусульманская, она восходит к адату – своду неписаных законов, по которым жили еще до принятия ислама вайнахи – предки современных чеченцев и ингушей. "В отличие от других кавказских народов, в чеченском и ингушском обществах адат кровной мести не сумели вытеснить ни Российская империя, ни советский режим, ни репрессии. Именно поэтому сегодня мы имеем возможность познакомиться с адатом кровной мести, который до сих пор определяет жизнь чеченского и ингушского общества практически в его первозданном виде", - отметила она.

Аза Саракаева пояснила, что обычай кровной мести требует неукоснительного соблюдения определенных правил.

"Если убит ваш родственник, вы обязаны отомстить или простить, как того требует институт кровной мести, иначе общество вас не поймёт и сделает свои выводы, которые навряд ли будут в вашу пользу. Иными словами - это позор и бесчестье. С вами не будут считаться, причём, вы будете это ощущать почти физически", - рассказала Аза Саракаева.

По ее словам, нет никаких причин игнорировать эти правила, откладывая "на потом" объявление кровной мести, если был убит родственник, или же передвигая сроки примирения сторон.

По адату, акт мщения должен осуществлять только человек, который является родственником по крови, и никто другой, подчеркнула Аза Саракаева. "Даже самый близкий друг не имеет права отомстить за убитого, это уже будет считаться не кровной местью, а убийством, что приведет к появлению новых кровников", - пояснила она.

Саракаева привела в пример историю, которая произошла в начале 1990-х годов. "Убили таксиста. Чтобы забрать деньги, убийца жестоко пытал свою жертву. Преступника скоро нашли друзья таксиста. Возник вопрос - кто совершит возмездие? По законам кровной мести это должны сделать ближайшие родственники убитого, однако таксист оказался нетипичным чеченцем — у него не было близких родственников, за исключением жены и 12-летнего сына. Не могли друзья таксиста сами расправиться с убийцей, так как тогда их семьи тоже обзавелись бы кровниками и было решено привести в исполнение кровную месть руками сына таксиста. Убийцу отвезли на окраину села, туда же привезли 12-летнего мальчика, вложили в его руку пистолет и сказали: "Этот человек убил твоего отца, ты должен отомстить ему. Стреляй!" - рассказала она.

По словам Саракаевой, мальчик направил на убийцу пистолет и нажал на спусковой крючок. "Происходящее сняли на камеру, а пленку передали родственникам в доказательство того, что это сделал кровник. На этом кровная месть между семьями прекратилась", - отметила она.

Саракаева также высказала мнение, что обычай кровной мести являлся мощным фактором, сдерживающим чеченскую молодежь от необдуманных поступков, заставляющим любого чеченца всегда помнить об ответственности перед семьей потенциального потерпевшего, а также перед своими родными и близкими.

Существование комиссий по примирению кровников в Чечне оправданно

Кровная месть не имеет срока давности, она может быть осуществлена как сегодня, так и через несколько десятков лет, даже если виновник смерти и его близкие родственники умерли, пояснил политолог Явус Ахмадов.

Он также напомнил, что в 2010 году по инициативе властей в Чечне была создана комиссия по национальному примирению. "Комиссия провела большую работу и подавляющее большинство существовавших в республике конфликтов, судя по публикациям в республиканских СМИ, были урегулированы за относительно короткие сроки. Сейчас примирением кровников занимается комиссия при Духовном управлении мусульман", - отметил Явус Ахмадов.

В июле 2011 года источник в Духовном управлении мусульман Чечни заявил, что 376 из 417 существовавших в республике конфликтов на почве кровной мести были урегулированы комиссией по национальному примирению, созданной в 2010 году по инициативе властей. 17 октября 2011 года Кадыров заявил о том, что комиссия упразднена за ненадобностью. На следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Существование таких комиссий оправдано, потому что кровная месть не имеет срока давности, заявил Явус Ахмадов.

"В Чечено-Ингушетии произошел случай с членом кабинета Совета министров. Это был очень спокойный и сдержанный человек, ему было 50 лет. Возвращался вечером с работы, недалеко от дома его машину остановили неизвестные ему люди, силой вытащили из машины и нанесли ножом три удара в бедро. Затем усадили обратно в машину и уехали. Оказалось, что его дальний родственник, которого давно не было в живых, в годы ссылки в Казахстане в ходе драки нанес три удара ножом в ногу молодому парню и тот скончался от потери крови. Родственники погибшего через 30 лет приехали, выбрали в качестве кровника этого чиновника, который навряд ли помнил о том происшествии, и совершили акт мщения. К счастью, этого человека успели вовремя доставить в больницу, и он остался жив. На этом кровная месть между семьями была закончена", - рассказал Ахмадов.

По мнению преподавателя истории в гудермесской школе Рашида, в кровной мести главное не мщение, а примирение сторон. "И комиссия при Духовном управлении мусульман занимается именно этим. Понятно, что трудно простить убийцу брата, отца, сына. Основываясь на своем жизненном опыте, знаю, что одним маслаатом (третейским судом) нельзя заставить себя, свое сердце простить убийцу. Это приходит со временем. Или вообще не придет никогда", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В успехе примирения сторон главную роль в достижении конечной цели играют посредники, как правило, это старейшины, рассказал Рашид. "Чем авторитетнее люди, которые включены в переговорный процесс, тем больше шансов на успех. Посредники приходят в дома кровников и уговаривают их примириться. Это хождение может продолжаться месяцами, а иногда годами. И чаще всего, переговоры все-таки заканчиваются примирением", - отметил он.

О том, что ее муж сбил выскочившего на дорогу за мячом ребенка, рассказала жительница Урус-Мартана Таиса. "У мальчика был перелом правой ноги и поцарапана щека. Претензий от родителей не было, они не снимали своей вины, что не доглядела за ребенком, и старейшины признали, что вины мужа в случившемся нет. Но, тем не менее, муж, пока мальчик находился в больнице, навещал его, помогал материально, и оплачивал пребывание ребенка в реабилитационном центре. Как и положено по адату", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Таиса, отметив, что ее муж был лишен прав на два года.

Напомним, что несколько лет назад власти Чечни распространили практику коллективной ответственности на родню предполагаемых участников смертельных ДТП. На фоне резонансного ДТП в Грозном пользователи соцсетей вспомнили случай с жителем Чечни Аламом Хаджаевым и изгнанием его семьи в 2016 году: после того как Хаджаев был назван виновником автоаварии с девятью жертвами, все мужчины из его рода покинули свое село. 18 декабря Рамзан Кадыров вновь потребовал "принимать самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. Это требование прозвучало вскоре после резонансного ДТП, виновником которого был назван его родственник.