Осужденный активист пожаловался на изоляцию в кабардино-балкарской колонии

20 января 2020, 23:54

Крымский анархист Евгений Каракашев, отбывающий срок в Кабардино-Балкарии, не получает по подписке "Новую газету", сообщила журналист Софико Арифджанова.

Каракашев отбывает в Кабардино-Балкарии шестилетний срок, назначенный ему по делу о публичных призывах к терроризму. В колонию №1 его перевели осенью 2019 года.

По словам Арифджановой, активист к середине ноября дважды отправлялся на 15 суток в штрафной изолятор. С ноября осужденный подписан на "Новую газету", но ему до сих пор не передали ни одного номера, сообщило сегодня со слов журналистки "ОВД-Инфо".

Администрация колонии оказывает на Каракашева давление из-за его отказа от сотрудничества, уверена журналистка. По ее информации, в декабре активисту ужесточали условия содержания - его помещали в единое помещение камерного типа размером 12 квадратных метров вместе с еще двумя заключенными.

Сотрудники учреждения "идут к тому, чтобы полностью изолировать" осужденного от внешнего мира, полагает Арифджанова. "Предлагаю всем самостоятельно рассказать Жене о последних новостях. Расскажите Жене в коротком письме о событии или даже веренице событий, которые вы считаете общественно-значимыми", - написала Софико 19 января в своем Telegram-канале, публикуя адрес колонии в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

Евгений Каракашев находится под стражей со 2 февраля 2018 года. В апреле 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 6 годам заключения, а в августе того же года Верховный суд России оставил приговор в силе, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал".

Поводом для уголовного преследования активиста стали его публикации "ВКонтакте". Каракашев опубликовал на своей странице два видео: одно из них было внесено в список экстремистских материалов, а в другом эксперты нашли призывы к терроризму, говорится в описании дела на сайте международной правозащитной группы "Агора".