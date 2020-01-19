Исторический дом на улице Суворова в Нальчике. декабрь 2018 год. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

19 января 2020, 06:43

Два региона Юга России вошли в число лидеров по переселению из аварийного жилья

В числе регионов, которые стали лидерами по реализации программы переселения из аварийного жилья в прошлом году - Астраханская область и Кабардино-Балкария, сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года глава Кабардино-Балкарии председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков сообщил, что "показатели по переселению граждан из ветхого жилья в республике выполнены". 28 декабря 26 семей из аварийных домов получили ключи от квартир в домах, построенных в сельских поселениях Малка, Совхозное и Этоко. Всего в новые квартиры заселились 99 человек.

В Кабардино-Балкарии прошло совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, участие в котором принял председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Степашин, в частности, заявил на совещании, что все регионы России "по новой программе переселения из аварийного жилья в 2019 году выполнили все обязательства", сообщает 18 января ТАСС.

Он также назвал лидеров. Ими стали Астраханская область и Кабардино-Балкария, а также Белгородская область. При этом Степашин отметил, что Кабардино-Балкария готова досрочно реализовать программу переселения из аварийного жилья. "Средства, возможности, ресурсы у фонда для этого есть", - заявил он.

В республике, по его словам, переселено в 2019 году более 80 человек, пишет РИА "Кабардино-Балкария".

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, программа переселения из аварийного жилья предусматривает строительство 17 тысяч квадратных метров жилья и переселение свыше тысячи человек. Он отметил, что программу возможно реализовать до конца 2022 года, сообщает РИА "Новости".

Примечание:

"Переселение семьи из аварийного дома указало на проблему ветхого жилья в Кабардино-Балкарии", "Жильцы аварийных домов центра Нальчика отказываются от переселения в новые квартиры", "Нальчанка попросила мэрию не ухудшать жилищные условия ее семьи".

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