Дом для переселенцев из ветхого жилья в с.п. Совхозное. Кадр видео пресс-службы администрации Зольского района Кабардино-Балкарии https://www.instagram.com/p/B6n6sLAFFeb/

29 декабря 2019, 12:41

Власти отчитались о переселении 26 семей из ветхого жилья в Кабардино-Балкарии

Почти 100 жильцов аварийных домов получили ключи от квартир в построенных для них домах, сообщила администрация Зольского района. Годовой план по переселению людей из ветхого жилья в Кабардино-Балкарии выполнен, рапортовал глава правительства республики.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября администрация Зольского района сообщила, что для 26 семей, живущих в ветхом жилье, до конца года планируется построить коттеджи на пять квартир в поселках Малка и Этоко и 19-квартирный дом в поселке Совхозное.

26 семей из аварийных домов получили ключи от квартир в домах, построенных в сельских поселениях Малка, Совхозное и Этоко, сообщила 28 декабря пресс-служба администрации Зольского района.

Всего в новые квартиры заселяются 99 человек. "В с.п. Малка сдали хозяевам два двухквартирных коттеджа. В новые квартиры переедут 25 человек. В с.п. Совхозное построили 19-квартирный жилой дом. Количество расселяемых человек – 53. В с.п. Этоко - сдан в эксплуатацию трехквартирный коттедж, расселили 21 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Кабардино-Балкарии.

По данным властей, каждая квартира оборудована автономным отоплением, системами электро-, газо- и водоснабжения, канализацией, новой сантехникой и газовыми плитами.

Дом и коттеджи построены в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Зольский район – единственный район Кабардино-Балкарии, где в 2019 году реализована эта программа. До конца 2024 года в Зольском районе планируется расселить более 250 жильцов аварийных домов, отмечается в сообщении.

По словам председателя правительства Кабардино-Балкарии Алия Мусукова, в 2019 году "показатели по переселению граждан из ветхого жилья в республике выполнены". "За пять лет мы должны построить и расселить 17 тысяч кв. м аварийного жилья, программу мы планируем реализовать в ближайшие два года", - привело 28 декабря его слова ТАСС.

Публикация о построенном жилье, размещенная 28 декабря на странице районной администрации в Instagram, набрала к 12.40 мск 29 декабря 2512 просмотров, под ней опубликовано 15 комментариев. В них содержатся поздравления новоселам и восхищение действиями чиновников.

Примечание:

"Переселение семьи из аварийного дома указало на проблему ветхого жилья в Кабардино-Балкарии", "Жильцы аварийных домов центра Нальчика отказываются от переселения в новые квартиры", "Нальчанка попросила мэрию не ухудшать жилищные условия ее семьи".

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