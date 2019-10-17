17 октября 2019, 00:09
Власти Кабардино-Балкарии озвучили планы по расселению жильцов аварийных домов
26 семей в Зольском районе должны переехать из аварийного жилья в новые квартиры до конца года.
Новое жилье для переселенцев строится в поселениях Малка, Этоко и Совхозное.
В поселке Малка строится два двухквартирных коттеджа площадью 344 квадратных метров, в Этоко - трехквартирый коттедж площадью 254 квадратных метров. Строительство зданий завершено, подходят к концу отделочные работы, сообщила 16 октября администрация Зольского района Кабардино-Балкарии на своем сайте.
В поселке Совхозное строится 19-квартирный жилой дом площадью 784,3 квадратных метра, завершить его строительства планируется конца года, отмечается в сообщении. Стоимость строящихся домов для переселения в 2019 году составит более 41 миллиона 426 тысяч рублей.
"Кавказский узел" также писал, что в июне жители общежития в Нальчике по улице Ингушская, 12 обратились к депутату Госдумы Ирине Марьяш с просьбой о содействии в переселении в отдельные квартиры. Ирина Марьяш пообещала прийти в общежитие вместе с представителями администрации города.
"Жители Нальчика раскритиковали регоператора из-за проблем с вывозом мусора", "Власти призвали жителей Баксанского района экономить воду", "Соцсети вызвали власти Нальчика на диалог по благоустройству города".
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