17 октября 2019, 00:09

Власти Кабардино-Балкарии озвучили планы по расселению жильцов аварийных домов

26 семей в Зольском районе должны переехать из аварийного жилья в новые квартиры до конца года.

Новое жилье для переселенцев строится в поселениях Малка, Этоко и Совхозное.

В поселке Малка строится два двухквартирных коттеджа площадью 344 квадратных метров, в Этоко - трехквартирый коттедж площадью 254 квадратных метров. Строительство зданий завершено, подходят к концу отделочные работы, сообщила 16 октября администрация Зольского района Кабардино-Балкарии на своем сайте.

В поселке Совхозное строится 19-квартирный жилой дом площадью 784,3 квадратных метра, завершить его строительства планируется конца года, отмечается в сообщении. Стоимость строящихся домов для переселения в 2019 году составит более 41 миллиона 426 тысяч рублей. 

"Кавказский узел" также писал, что  в июне жители общежития в Нальчике по улице Ингушская, 12 обратились к депутату Госдумы Ирине Марьяш с просьбой о содействии в переселении в отдельные квартиры. Ирина Марьяш пообещала прийти в общежитие вместе с представителями администрации города.

Примечание:

"Жители Нальчика раскритиковали регоператора из-за проблем с вывозом мусора", "Власти призвали жителей Баксанского района экономить воду", "Соцсети вызвали власти Нальчика на диалог по благоустройству города".

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