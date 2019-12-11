Переселение семьи из аварийного дома указало на проблему ветхого жилья в Кабардино-Балкарии

11 декабря 2019, 13:38

Обещание властей переселить семью в Зольском районе из аварийного дома раскритиковали в Instagram. Пользователи соцсети также призвали власти Кабардино-Балкарии обратить внимание на ветхие дома в регионе.

Семью из Зольского района Кабардино-Балкарии после многочисленных жалоб на невозможность проживания в аварийном доме чиновники пообещали переселить в новый дом в 2020 году, сообщили члены семьи. Несколько лет жители районного села Совхозное, по их словам, стояли в очереди на расселение, но в списках их все время отодвигали.

Требования о переселении из старого разваливающегося дома также публиковались в соцсетях, после чего семью «позвали на комиссию и пообещали взять вопрос под контроль», проинформировало 10 декабря новостное агентство «Регион Онлайн» .

«Мы проживаем в селе Совхозное […], и наш дом попадает в список федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Но с 2013 года нас просто кормят обещаниями […] Мы получали один ответ: «вы в списке первые» или же – «программа приостановлена» […] Все необходимые материальные "взносы" на те или иные документы (как нам говорят) мы делали. Мы вынуждены жить в съёмных квартирах с детьми и внуками», - говорилось в обращении на имя главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, опубликованном 9 декабря в группе 07.news (98,1 тысяча подписчиков) в соцсети Instagram. Пост за два дня набрал 234 лайка и 43 комментария. Среди комментариев к опубликованной жалобе семьи из Зольского района реакции от властей региона, по состоянию на 13.25 мск сегодня, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал о жалобе с призывом о помощи переселить из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии, опубликованной в сети Интернет. Жительница села Аушигер Анара Кудашева обратилась к главе региона Казбеку Кокову с просьбой переселить ее семью из построенного более полувека назад саманного дома, отапливаемого самодельной печкой, без газопровода и санузла. Несколько комиссий признали дом с дырами в потолке не подлежащим ремонту, утверждает Кудашева.

Мнения пользователей Instagram комментирующих просьбу семьи из Зольского района о переселении, разделились. Часть комментаторов выразили негодование тем, что жильцы дома довели его до аварийного состояния. «Я как понимаю, это ваш личный дом: почему довели до такого состояния?», - написал пользователь под ником verabuyakova5.

«Дом не построили, этот – разваливается, на это деньги нужны, и траву вам кто-то обещал скосить? Вам бы сперва научиться руками что-то делать, а потом создавать семью», - написал другой пользователь kana3284.

«Снимаете квартиру, а что же дом самим не привести в порядок? Все строятся, откладывают как-то и строят», - поддержал мнение предыдущих комментаторов _mikamikus__ в группе chp.nalchik (214 тысяч подписчиков). Пост о семье из Зольского района был опубликован в группе сегодня и набрал 778 лайков и 21 комментарий, по состоянию на 13.25 мск..

Другие пользователи Instagram считают, что небольшой заработок не позволяет многим отремонтировать существующий или построить новый дом, а также не поверили обещаниям властей о переселении семьи. «Наверное, многие не знают, какие деньги нужны, чтобы построить дом», - написал zarematkhamokova8.

«Сейчас невозможно ни отремонтировать, тем более построит дом. 10 тысяч (рублей) если даже зарабатывают, то это ничего не даёт. Строят дома, не на свою зарплату», - считает milekhankniazeva.

«Обещать - не значит сделать!» - не поверил обещаниям властей о переселении семьи из аварийного дома в районе пользователь под ником irinabarbus07.

Власти Кабардино-Балкарии еще в октябре озвучили планы по расселению жильцов аварийных домов Зольского районе республики. Эту тему с главой правительства России глава региона Казбек Коков обсудил 9 декабря, который заявил, что до конца года предусмотрено расселение более 80 человек в трех сельских поселениях Кабардино-Балкарии - Малка, Совхозное, Этоко. По словам Кокова, переселение указанных жителей региона пройдет в рамках первого этапа адресной программы. Программа продлится до 2025 года, однако в сообщении не указано, жители каких сел будут переселены в ближайшие пять лет.

Новость о переселении 80 жителей трех сел в Кабардино-Балкарии была опубликована в группе 07.news 10 декабря, после чего пользователи соцсети Instagram призвали власти обратить внимание на другие аварийные дома в регионе. За один день пост набрал 392 лайка и 22 комментария.

«А в Нальчике на (улице) Ахохова дома еще 100 лет простоят, наверное. Каждый раз комиссия приходит и говорит, что некуда нас расселять, не ведутся на этот случай стройки в городе», - пожаловался пользователь под ником lobzhanidze_olesyj.

«Может пора обратить внимание на бараки по (улице) Максима Горького: вся электропроводка на крышах валяется, выгребные ямы», - написал другой пользователь tamarakanukoeva.

«По (улице) Ногмова то же самое: бараки без воды напротив "цивилизации», - поддержала предыдущего комментатора oksana_rus07.

"Кавказский узел" также писал, что в июне жители общежития в Нальчике по улице Ингушская, 12 обратились к депутату Госдумы Ирине Марьяш с просьбой о содействии в переселении в отдельные квартиры. Ирина Марьяш пообещала прийти в общежитие вместе с представителями администрации города.