Бывший директор Службы национальной безопасности Георгий Кутоян. Фото: оциальный сайт Службы национальной безопасности Армении

17 января 2020, 15:55

Бывший глава Службы нацбезопасности Армении найден мертвым

Бывший директор Службы национальной безопасности Георгий Кутоян обнаружен мертвым с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По ее словам, тело Кутояна было найдено сегодня в одной из квартир в столице Армении.

"Тело бывшего директора спецслужбы найдено в одной из ереванских квартир с  огнестрельным ранением. На месте работают оперативники и криминалисты", - написала на своей странице в Facebook Арутюнян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Георгий Кутоян ушел в отставку 10 мая 2018 года, после того, как Никол Пашинян стал премьер-министром Армении и инициировал увольнение глав силовых ведомств.

Примечание:

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Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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