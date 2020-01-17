17 января 2020, 15:55
Бывший глава Службы нацбезопасности Армении найден мертвым
Бывший директор Службы национальной безопасности Георгий Кутоян обнаружен мертвым с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.
По ее словам, тело Кутояна было найдено сегодня в одной из квартир в столице Армении.
"Тело бывшего директора спецслужбы найдено в одной из ереванских квартир с огнестрельным ранением. На месте работают оперативники и криминалисты", - написала на своей странице в Facebook Арутюнян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".
Напомним, Георгий Кутоян ушел в отставку 10 мая 2018 года, после того, как Никол Пашинян стал премьер-министром Армении и инициировал увольнение глав силовых ведомств.
"Активисты добились возобновления расследования убийства Грача Мурадяна", "Тело армянского офицера найдено в воинской части", "Двое российских военных погибли на армянском полигоне "Алагяз"".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
17 января 2020, 16:41
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17 января 2020, 16:20
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