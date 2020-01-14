Вопрос референдума о прямых выборах поставлен перед элистинскими депутатами

14 января 2020, 23:36

Ходатайство о регистрации инициативной группы для проведения референдума по вопросу прямых выборов мэра Элисты передано на рассмотрение горсобрания. Избирком признал ходатайство соответствующим требованиям закона.

Как писал "Кавказский узел", 5 января на первой в этом году акции в столице Калмыкии участники протеста потребовали отставки врио главы города Дмитрия Трапезникова и главы республики Бату Хасикова. Протестующие выразили возмущение по поводу того, что Хасиков назначил на ключевые должности неизвестных общественности людей с сомнительными управленческими достижениями. Участники акции также призвали исполнить требования, зафиксированные в их резолюциях в октябре и ноябре 2019 года, в частности провести прямые выборы мэра Элисты.

Дмитрий Трапезников в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Бату Хасиков обосновал его назначение врио главы Элисты в сентябре 2019 года необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение одобрил помощник президента России Владислав Сурков.

13 января активисты получили копию решения избиркома о том, что ходатайство направлено на рассмотрение в городское собрание, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист протестного движения Бадма Бюрчиев.

"Решение было принято 31 декабря (2019 года). Избирком проверил, вправе ли мы выступать с таким ходатайством. Горсобрание будет рассматривать ходатайство по существу", - сказал Бадма Бюрчиев.

По его словам, идея провести референдум появилась после того, как депутаты горсобрания решили узаконить две должности - главы города и главы администрации города. "Трапезников претендует на должность главы администрации - сейчас это фактически не избираемая, а назначаемая должность. Мы хотим объединить две эти должности и вернуть прямые выборы", - пояснил Бадма Бюрчиев.

О создании инициативной группы по проведению референдума о введении прямых выборов мэра было объявлено на митинге в Элисте 27 октября 2019 года.

Предыдущий состав горсобрания решил, что обязанности главы города и главы администрации города должны быть возложены на одного человека. Теперь же депутаты внесли изменения в устав города и законодательство Калмыкии, согласно которым появились две должности "глава города - председатель собрания" и "глава администрации города", пояснил член инициативной группы по проведению референдума Юрий Абушинов.

"Это сделано для того, чтобы Дмитрий Трапезников был назначен главой администрации депутатами, а не избирался населением", - заявил Абушинов корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что уполномоченными представителями инициативной группы по проведению референдума являются Семен Атеев и Валерий Бадмаев.

Ходатайство о регистрации инициативной группы из десяти человек поступило в избирательную комиссию Элисты 20 декабря 2019 года. Инициативная группа предлагает вынести на референдум вопрос об избрании главы Элисты посредством "всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании гражданами РФ", говорится в решении избиркома, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

К ходатайству приложен протокол собрания жителей Элисты от 19 декабря 2019 года об инициативе проведения референдума на территории города. Согласно закону "О местном референдуме в Республике Калмыкия", граждане вправе организовать группу по проведению референдума. "Все лица, входящие в состав инициативной группы, обладают правом участвовать в местном референдуме, проводимом на территории города Элисты, и могут быть членами инициативной группы", - говорится в решении избиркома Элисты.

В документе также отмечено, что ходатайство и протокол собрания инициативной группы соответствуют требованиям законодательства Калмыкии и устава Элисты. Комиссия решила направить ходатайство о регистрации инициативной группы в Элистинское городское собрание.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". Новости об акциях калмыцкой оппозиции публикуются на тематической странице "Элиста против мэра из Донецка".