Родители школьников в Кабардино-Балкарии пожаловались на уроки православной культуры

08 января 2020, 16:19

Ученикам школы в Майском районе вопреки религиозным убеждениям родителей навязывается изучение "Основ православной культуры", сообщил глава родительского комитета. Недовольные обратились с жалобой в Минобразования Кабардино-Балкарии.

Жители станицы Александровской сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что пожаловались в Министерство образования Кабардино-Балкарии, главе местной администрации и прокурору Майского района на учителей и руководство школы (копия жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В частности, родителей школьников не устраивает, как в школе ведется преподавание Основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель родительского комитета школы, атаман местной казачьей общины Александр Свиридов.

Предмет ОРКСЭ введен в школьную программу по всей России с 1 сентября 2012 года. Предмет включает шесть модулей, из которых ученики или их родители могут выбрать один: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", интегрированный курс "Основы мировых религиозных культур" или же "Основы светской этики", говорится на сайте Минобразования России.

По словам Свиридова, педагог ОРКСЭ в местной школе прошел подготовку только по одному курсу - "Основы православной культуры", и родителям не дали возможности выбрать между модулями. Все ученики 4-го класса были записаны на "Основы православной культуры", несмотря на то что среди них есть дети мусульман, отметил атаман.

"Детей из смешанных семей тоже заставляют посещать уроки по основам православия. Когда один ребенок сказал, что его родители не хотят, чтобы он посещал эти занятия, педагог ему ответила: «Меня не интересует мнение твоих родителей». Тем самым она, по моему мнению, унизила родителей", - подчеркнул Александр Свиридов.

Он отметил, что родителям не нравится и то, как именно преподаются "Основы православной культуры". Дети на этих уроках учат молитвы и рисуют иконы, пояснил атаман, посетовав, что школа не считается с мнением родителей.

Заместитель министра образования Ирина Шонтукова встретилась с родителями учеников и выслушала их жалобы. Она пообещала, что ведомство отреагирует после зимних каникул, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член партии "Яблоко" Анастасия Емельянова, присутствовавшая на встрече.

Директор школы Василий Чепурной отказался давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла". На сайте Минобразования Кабардино-Балкарии к 16.19 мск 8 января не появилось комментариев относительно жалоб на преподавание "Основ православной культуры", а на сайте школ нет информации о преподавании там ОРКСЭ.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в декабре 2019 года чиновники потребовали от учителей в Эльбрусском районе составлять списки учеников, которые не празднуют Новый год по религиозным убеждениям. Педагоги намерены не оставлять детей "наедине с фанатиками-родителями", объяснила инициативу антитеррористической комиссии представитель управления образования. Составление списков вызвало резкую критику со стороны пользователей Facebook, которые сообщили о подобной работе и в других районах Кабардино-Балкарии. Инициатива антитеррористической комиссии неуместна в светском государстве, указали юрист Тимофей Широков и правозащитник Александр Верховский.