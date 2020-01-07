Рождественские богослужения в Чечне сопровождались усиленными мерами безопасности

07 января 2020, 11:56

Страх перед новыми нападениями на православных в Чечне исчез, заявили участники рождественского богослужения в грозненском храме Михаила Архангела. Минувшей ночью силовики дежурили не только вблизи церкви, но и внутри. Инцидентов на праздничных службы в храмах Чечни не было, отчитались в МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", верующие Русской и Грузинской православных церквей отмечают сегодня Рождество по юлианскому календарю.

Грозненцы рассказали об усиленных мерах безопасности, предпринятых полицией в районе проспекта Кадырова, где находится единственный в Грозном православный храм. "Усиление в центре у нас еще с конца декабря наблюдается, в связи с новогодними праздниками. Но вчера полиции на проспекте Кадырова было заметно больше, чем в обычные дни. Все кварталы, прилегающие к церкви, патрулировались силовиками", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ахмад.

"На проспекте Кадырова наряды полиции стояли, еще спасатели там дежурили. У церкви было необычно людно", - сообщил грозненец Тимур. Он отметил, что уважительно относится к православным. "Уважаю тех, кто искренне следует своей религии, будь то мусульманин, православный или кто-то другой", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

6 января на праздничное богослужение в грозненском храме Михаила Архангела пришло более 100 человек, сообщила грозненка Елена. "И старожилы города были, и приезжие, и военные, что здесь служат. Каких-то страхов нет, потому как отношения с местными у нас хорошие. Наоборот, они уважают того, кто своей религии придерживается. Меня соседи и знакомые всегда и с Рождеством, и с Пасхой поздравляют, в гости друг к другу ходим", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Грозного Наталья также отметила, что богослужение посетили приезжие. "Снаружи на проспекте патрули были полицейские, внутри тоже дежурили силовики - но это прикомандированные, а не местные. Я всегда на Рождество в церковь Михаила Архангела хожу - благо, живем мы относительно недалеко", - отметила местная жительница.

Храм Михаила Архангела 19 мая 2018 года подвергся нападению группы молодых людей с ножами и обрезом ружья. Погибли два сотрудника полиции, охранявшие территорию, и один прихожанин. Еще трое полицейских и медицинский работник, находившиеся на территории храма, получили ранения. Все четверо нападавших были убиты. Они оказались студентами Грозненского медколледжа.

По словам Натальи, произошедшее в мае 2018 года никак не отразилось на ней и ее семье. "Ну нашлись какие-то фанатики, которые поддались пропаганде других фанатиков и устроили это. Поначалу, да, и страх какой-то был, и неуверенность. Но со временем это прошло. Сами местные это осудили. Мне, если честно, даже жаль этих ребят. И людей убили, и сами погибли по-глупому", - резюмировала она.

Другой грозненец, Роман, также заявил, что не боится посещать местную церковь. "После того нападения были, конечно, опасения, что такое может повториться. Слава Богу, ничего больше не случилось. Сейчас я про это и не вспоминаю, по правде говоря", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне семь православных храмов: в Грозном, Ханкале, станицах Наурской, Шелковской, Червленной, Ассиновской и Ищерской, говорится на сайте Махачкалинской епархии. Последний из них, храма святой великомученицы Варвары в райцентре Шелковская, открылся в сентябре 2018 года. По словам представителя аппарата главы и правительства Чечни, численность православных в республике составляет на около 19 тысяч человек. Большая их часть - около 9 тысяч человек - проживает в городе Грозном. Вторая по численности православная община находится в Наурском районе Чечни, сообщил чиновник корреспонденту "Кавказского узла". Летом 2018 года Кадыров озвучил идею строительства в Грозном нового храма. "Сейчас есть предложение построить новую церковь в Грозном - большой красивый храм с хорошими условиями, на площади 2 га. Я дал поручение правительству, мэрии Грозного проработать этот вопрос", - процитировали Кадырова 28 июня 2018 года "Известия".

Подсчет посетителей рождественских богослужений не ведется, но оно остается стабильным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один из священнослужителей грозненского храма. По его словам, верующие спокойны, страха нападений нет.

Рождественские богослужения в Чечне прошли без каких-либо происшествий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Чечни. "Помимо Грозного, рождественские службы проводились в церквях в Наурском, Шелковском и Сунженском районах", - добавил он

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных верующих с Рождеством. "Мы создали наиболее комфортные условия, чтобы верующие могли жить в соответствии со своими религиозными убеждениями культурными и национальными традициями", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 6 января в Telegram-канале Кадырова.