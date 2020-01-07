Православные верующие регионов Кавказа отмечают Рождество

07 января 2020, 03:28

Рождественские богослужения проходят в храмах регионов юга России и на Южном Кавказе. В некоторых регионах праздники проходят при усиленных мерах безопасности.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году, как и ранее, в 2016-2018 годах, рождественские богослужения в храмах и праздничные народные гулянья в регионах юга России проходили под усиленным надзором полиции.

Вечером 6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отметили Рождественский Сочельник – канун Рождества Христова, день подготовки к этому празднику. В ночь на 7 января прихожане этих церквей отметили само Рождество.

Праздничные рождественские богослужения проходят в 67 храмах Астраханской области. Ночная Рождественская Божественная литургия состоялась в Покровском соборе. Ее провел митрополит Астраханский и Камызякский Никон. За общественным порядком во время праздника в регионе следят 380 сотрудников правоохранительных органов, сообщают "Астраханские новости".

Сегодня, 7 января, с 09.00 до 11.00 мск будет совершена поздняя Божественная литургия, а также пройдут праздничные службы в храмах области.

В Волгограде 6 января прошел костюмированный рождественский забег на набережной реки Царицы. Участие в нем приняли около 200 человек, в том числе из Астрахани и Москвы. Дети соревновались на дистанции в километр, взрослые - на дистанции в пять километров, сообщает "Общественное российское телевидение".

Сегодня, 7 января, в Царицынском парке состоится всероссийский фестиваль огня и света "Рождественское пламя", участие в котором примут пиротехники из Москвы, Астрахани, Ростова-на-Дону, Волгограда и Волжского, сообщает v1.ru.

В храмах области проводятся праздничные богослужения по поводу Рождества Христова. В храме Всех Святых на Мамаевом кургане молебен перед Рождеством отслужил настоятель храма отец Георгий, пишет "Волгоградская правда".

В полночь Митрополит Волгоградский и Камышинский Федор совершил в Казанском кафедральном соборе Рождественскую Божественную литургию, а в 09.00 по местному времени (08.00 мск) в соборе, а также в храме Сергия Радонежского и храме Богоявления Господня пройдут поздние Божественные литургии.

В Ростове-на-Дону на Рождество продлена работа общественного транспорта. 6 января глава Донской митрополии Меркурий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Ростова-на-Дону, говорится в сообщении на сайте митрополии, сообщает "ДонТР".

В парке культуры и отдыха имени Первого мая 7 января в 12.00 мск состоится праздничная программа "Рождественские встречи", а в парке имени Октября в 12.00 мск - детская тематическая музыкально-игровая программа "Веселимся в Рождество". В Ростовском зоопарке 7 января в 13.30 мск состоится рождественский квест "По зимним дорожкам зоопарка". Праздник Рождества состоится в 12.00 мск также в парке имени Островского, сообщает "Блокнот-Ростов".

В Краснодаре Божественная литургия в канун Рождества Христова прошла в храме в честь великомученика Георгия Победоносца. Следят за порядком в городе во время празднования Рождества 480 полицейских, 180 казаков и 50 сотрудников частных охранных предприятий, пишут "Краснодарские известия".

В Сочи в рождественскую ночь в 28 храмах прошла Божественная литургия. В кафедральном соборе святого равноапостольного Великого князя Владимира ее отслужил епископ Сочинский и Туапсинский Герман, сообщают "Кубанские новости"

Божественная литургия совершена в кафедральном соборе Элисты 6 января. Впервые в литургии принял участие сводный хор из солистов Государственного хора Калмыкии и певчих Архиерейского хора. 11 января в 14.00 мск в "Ойрат-арене" состоится Рождественское представление для детей, пишет elista.org.

По данным МВД по Калмыкии, к охране общественного порядка, помимо сотрудников полиции, также привлечены казаки и представители добровольных народных дружин.

Вечером 6 января в канун праздника Рождества митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил всенощное бдение в Андреевском соборе Ставрополя. Он также возглавил служение Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы, говорится в сообщении на сайте Ставропольской митрополии.

7 января в Ставрополе на площади Ленина состоятся рождественские гулянья. Будет проведен квест по мотивам повести Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки".

В Грозном в храме Михаила Архангела в преддверии Рождества Христова прошло праздничное богослужение. Глава региона Рамзан Кадыров поздравил православных верующих с праздником и подчеркнул, что в республике созданы "комфортные условия, чтобы верующие могли жить в соответствии со своими религиозными убеждениями, культурными и национальными традициями", сообщает "Грозный-информ".

Во всех храмах Северной Осетии проходят праздничные богослужения. На следующий день после Рождества во Владикавказе пройдет Архиерейская Рождественская елка, организованная Владикавказской епархией для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, учащихся воскресных школ, а также для воспитанников детских домов и интернатов, сообщает e-osetia.ru.

Православных верующих с Рождеством поздравил глава Карачево-Черкесии Рашид Темрезов. В своем обращении он отметил, что "принципы Рождества Христова понятны и близки людям всех конфессий".

В Абхазии праздничная Божественная литургия прошла в ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе. По словам этнолога Валерия Бигуаа, абхазы привнесли в христианский праздник собственные традиционные элементы, в частности, они накрывают праздничный стол и зажигают свечу в честь усопших, пишет "Спутник-Абхазия".

В Цхинвале сегодня, 7 января, на Театральной площади пройдет рождественский концерт с участием вокально-инструментального ансамбля "Мемориал", пишет "Спутник-Южная Осетия".

Католикос всея Грузии Илия Второй отслужил праздничную литургию в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Пресвятой Троицы - Самеба в Тбилиси. В своем послании к верующим он обратился с молитвой к Богородице о восстановлении и укреплении границ Грузии и защите ее жителей, сообщает "Спутник-Грузия".

Сегодня, 7 января, в центре Тбилиси состоится традиционное рождественское шествие "Алило", в связи с этим будет ограничено движение транспорта по улицам, прилегающим к площади Первой Республики.