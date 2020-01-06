Рождественское богослужение в армянской церкви. Скриншот с видео Арсена Даллакяна https://youtu.be/yhevTrMGRlQ

06 января 2020, 05:28

Верующие в Армении отмечают Рождество Христово

Во всех церквях Армянской апостольской церкви была отслужена святая литургия Чрагалуйц. Верующие несут домой свечи и лампады, а также освященную воду, которая считается целительной.

Представители Армянской церкви 6 января отмечают праздник Богоявления, который объединяет Рождество и Крещение. Это связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, где было принято раздельное празднование Рождества и Крещения. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января.

Вечером 5 января и весь день 6 января Армянская апостольская церковь отмечает Рождество. Накануне во всех церквях была отслужена святая литургия Чрагалуйц. В церкви Пресвятой Богородицы Первопрестольного Святого Эчмиадзина литургию провел епископ Аршак Хачатрян, пишет "Спутник-Грузия".

"Чрагалуйц" переводится с армянского как "зажжение светильников (лампад), свечей". Верующие забирают с собой зажженные в церкви лампады и свечи, которые символизируют божественный свет.

Сегодня с утра также будет отслужена святая литургия, после чего будет совершен обряд освящения воды в память о крещении Иисуса. Эту воду верующие тоже забирают домой: считается, что она обладает целебными свойствами, пишут "Новости-Армения".

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Армении отметили, что Рождество Христово для них - праздник не только церковный, но и семейный. В этот день накрывают стол, причем на нем обязательно должны быть рыба и вино.

В Армении 11 епархий - Араратская, Ширакская, Артикская, Гугаргская, Тавушская, Армавирская, Арагацотнская, Вайоцдзорская, Сюникская, Гегаркуникская, Котайкская, следует из информации на сайте Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

О Рождестве в Степанакерте написал автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" и разместил фоторепортаж.

"Люди стояли у церкви и ждали огня. Обратил внимание, что у церкви собрались в основном люди молодые, многие с детьми пришли. Рядом с церковью установили импровизированную палатку, где зажигали свечи", - написал он 5 января в публикации "Дай огня... Всех с Рождеством".

Примечание:

"Православные России и Южного Кавказа отметили Сочельник", "Рождественские службы прошли в 89 храмах Нагорного Карабаха", "Католики юга России и стран Южного Кавказа отмечают Рождество".

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