Рождественские Литургии прошли во всех епархиях Армении

06 января 2019, 23:52

Жители Армении в ночь на 6 января отметили Рождество Христово. Сегодня ранним утром в Армянских апостольских церквях отслужили Святые Литургии.

Сам праздник Рождества Христова в Армянских апостольских церквях начался с вечера 5 января. Во всех церквях была отслужена Литургия Чрагплуйса (Сочельник), после которой прихожане унесли домой зажженные свечи, символизирующие свет Вифлеемской звезды. После Литургии был совершен обряд освящения воды.

"Дома нужно эту свечу пронести по всем комнатам, по всем углам, чтобы освятить дом. Я ежегодно приношу этот свет не только в свой дом, но и в дом своих близких", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" прихожанка церкви Гаяне Григорян.

Кнарик Григорян, прихожанка Армавирской церкви Святого Григора Нарекаци отметила, что старается никогда не пропускать Литургию в Рождество Христово. Этот праздник для нее не только церковный, но и семейный. "С утра я всегда прихожу в церковь, слушаю Литургию, а после уже дома накрываю праздничный стол, где обязательна рыба. Дочка поехала в Ереван, а брат - в Эчмиадзин, после Литургии соберемся вместе и отпразднуем Святое Рождество", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Армянской церкви 6 января отмечают праздник Богоявления, который объединяет Рождество и Крещение. Это связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, где было принято раздельное празднование Рождества и Крещения. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января, отмечает издание "Богослов.ru".

Армавирскую церковь Святого Григора Нарекаци, построенную в 2014 году, посещают и жители Армавира, и ближайших сел. По словам Кнарик Григорян, в церковь приходят как молодежь, так и старшее поколение. "В Советское время, помню, в Бога верили люди старше 60 лет, сейчас очень много молодых посещают церковь, что отрадно", - отметила она.

"Люди живут верой, вера сохраняет нацию. Армянская нация веками себя сохранила именно благодаря своей вере в Бога", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" прихожанка Армавирской церкви Святого Григора Нарекаци Анаит Хачатрян.

Она добавила, что после сегодняшней Литургии в церкви освятили воду, которую прихожане взяли с собой домой. "Эта вода имеет целительную силу, ее мы будем всей семьей пить в течение долгого времени", - сказала прихожанка.

22-летняя Армине Асатрян пришла в церковь с мужем и ребенком. По ее словам, веру в Бога ей привили родители, а она "постарается передать ее своему ребенку". После Литургии, по ее словам, дома всегда накрывают праздничный стол.

Ее муж, 26-летний Альберт Асатрян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на праздничном столе обязательно должна быть рыба, "как чистая пища", и "вино, символизирующее кровь Христа".

60-летняя жительница города Армавир Эвелина Габриелян рассказала, что до 2014 года, когда в Армавире еще не было церкви, верующие ходили в церковь Святой Богоматери в село Бамбакашат. По ее наблюдениям, с каждым годом церковь посещает все больше людей. "Верующих становится все больше: это можно заметить по участию прихожан в Литургии не только по праздничным дням, но и по будням. Я этот праздник помню с самого детства. Мой дедушка был коммунистом, но он каждый раз тайком от всех ходил в церковь и приносил нам святую воду. Этот вкус мирона я до сих пор помню", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Всего в Армении 11 епархий - Араратская, Ширакская, Артикская, Гугаргская, Тавушская, Армавирская, Арагацотнская, Вайоцдзорская, Сюникская, Гегаркуникская, Котайкская, следует из информации на сайте Первопрестольного Святого Эчмиадзина.