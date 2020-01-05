05 января 2020, 13:37

Перевал Варденяц в Армении закрыт для грузовиков

Движение грузовых машин запрещено на перевале Варденяц, для легковых автомобилей горная трасса труднопроходима, сообщило МЧС Армении.

По данным пресс-службы МЧС Армении, горный перевал Варденяц закрыт для движения грузовиков.

Для легковых автомобилей движение по перевалу открыто, но дорога труднопроходима, сообщает сегодня "Арменпресс".

Также, по данным МЧС, труднопроходима дорога Сотк - Карвачар, движение грузовиков по ней разрешено лишь при наличии цепей противоскольжения.

На трассе Ванадзор – Алаверди - Баграташен ведутся ремонтные работы, в связи с чем она закрыта для большегрузов. Водителям рекомендуется пользоваться объездной автодорогой Дилижан – Ноемберян – Баграташен, информирует "Sputnik Армения".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ехегнадзоре, расположенном близ перевала Варденяц, облачная погода без осадков, температура воздуха -1 градус, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 6 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -2 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Две дороги закрыты в Армении на время метели", "Горный перевал закрыт в Армении во время метели", "На границе Грузии с Арменией скопилось до 50 машин".

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