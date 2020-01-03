скриншот страницы Артура Бетербиева в Инстаграм https://www.instagram.com/p/B3zaVOQBJPu/

03 января 2020, 05:30

СМИ сообщили о нежелании Бетербиева защищать титул в Китае из-за притеснений мусульман

Чемпион в полутяжелом весе по версиям профессиональных боксерских организаций IBF и WBC Артур Бетербиев намерен отказаться от защиты своего титула в Китае с китайцем Мэном Фаньлуном из-за политики этого государства в отношении мусульман-уйгуров.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 4 на 5 мая в городе Стоктоне (США, штат Калифорния) уроженец Дагестана, член чеченского клуба "Ахмат" Артур Бетербиев победил американца Радивойе Калайджича, подтвердив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

Чемпион по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты пояса по версии IBF, сообщило 2 января издание BoxingScene.

Российский спортсмен недоволен притеснениями уйгуров-мусульман, которые проживают в Китае. Артур Бетербиев, который сам исповедует ислам, не хочет проводить бой в Китае, считая власти этой страны ответственными за репрессии в отношении уйгур, которых, по информации критиков властей, постоянно притесняют, со ссылкой на свои источники пишет издание. 

На своей странице в социальной сети инстаграм Артур Бетербиев никак не прокомментировал сообщения о том, что он не желает ехать в Китай на поединок за звание чемпиона мира. 

Торги на право проведения боя выиграла Rejoy Group /Longjoy Sports, представляющая интересы Фаньлуна, заплатив 1,9 миллиона долларов США. Соглашение предусматривает проведение боя в Китае, сообщило 2 января издание "Спорт-экспресс".

Так как Мэн Фаньлун является обязательным претендентом, то россиянина в случае отказа от боя могут лишить чемпионских поясов по версиям IBF и WBC, уточнил 2 января Championat.com.

Примечание:

"Спортивные журналисты объяснили поражения дагестанских бойцов MMA", "Спортсменка из Дагестана выиграла чемпионат мира по боксу", "Зоозащитники потребовали наказать Хабиба Нурмагомедова за поединки с медведем".

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