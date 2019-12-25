Католики указали на свободу вероисповедания в Кабардино-Балкарии

25 декабря 2019, 22:34

На праздничную мессу в честь Рождества в храме Святого Иосифа в Нальчике собралось 70 человек, примерно столько же верующих приняли участие в богослужении в храме станицы Благовещенка. Католики не сталкивались с давлением или притеснением из-за своих религиозных убеждений, рассказали верующие.

Как писал "Кавказский узел", российские католики сегодня отмечают Рождество Христово. Во всех католических храмах России, в том числе в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа, проходят праздничные мессы.

В Кабардино-Балкарии работают три католических прихода: Святого Иосифа в Нальчике, Святого Семейства в городе Прохладном и Благовещения в станице Благовещенка. Все они входят в Северокавказский деканат с центром во Владикавказе. Нальчикскую паству составляют 20-30 семей, постоянных прихожан в Благовещенке - от 10 до 20 семей, католический приход в Прохладном самый маленький - в него входит только порядка 7-10 семей.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" управляющая делами нальчикского прихода Елена Ахматова, сегодня в храме Святого Иосифа собралось 70 человек, где состоялась торжественная месса, а затем праздничная трапеза.

Она также сказала, что в приходе недавно сменился священник: отца Лорана Флиши, француза, сменил ирландец Отец Рауль.

По словам Ахматовой, прихожанами храма Святого Иосифа также являются сестры милосердия из Ордена матери Терезы. В церкви они молятся, в остальное время проводят гуманитарные акции: учат детей английскому языку, постулатам веры, а также помогают бездомным.

У католических приходов в Кабардино-Балкарии есть и другие социальные проекты. Например, длительное время при Благовещенском приходе действовал детский центр "Белый конь", где детей с детским церебральным параличом учили верховой езде. Кроме этого, для детей из малообеспеченных семей реализуется проект "Каникулы с Богом", в рамках которого организуются походы, обучение кулинарии и другие мероприятия.

В ночь на Рождество у католиков существует традиция зажигать одну большую свечу и устанавливать ее на окно, рассказала Елена Ахматова. Эта свеча символизирует готовность хозяев дома принять у себя в доме рождение Господа Иисуса Христа.

На стол ставится различная еда, но строгого меню нет, так как "Господь родился в сердце, и для верующего главное - молитва, а не пища", отметила Ахматова.

Она также рассказала, что ко дню католического Рождества обязательно устанавливается елка, зеленый цвет которой символизирует вечную жизнь.

Ахматова отметила, что католики в Кабардино-Балкарии не испытывают притеснений или давлений из-за своей религии.

В 20.00 мск в храме станицы Благовещенка Прохладненского района началась праздничная месса, передает корреспондент "Кавказского узла".

Прихожанка храма Ирина Обухович рассказала, что на нее съехались верующие со всех трех приходов Кабардино-Балкарии - всего собралось около 70 человек.

Прихожанка храма Елена Заруба подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что не сталкивалась с дискриминацией из-за того, что исповедует католицизм, и никогда никаких жалоб на этот счет ни от кого не слышала.

Глава семьи католиков из Нальчика рассказал, что он вместе с женой и двумя детьми на Рождество собирается за праздничным столом. "Празднование традиционное. Мы садимся за стол, читаем молитву. Благодарим Бога за еду и за достаток, за здоровье. Затем мы едим традиционного рождественское блюдо - индейку. После этого идём на прогулку и в гости", - рассказал он. По словам собеседника, его религиозные предпочтения никак не отражаются на его повседневной жизни.

"Никаких неудобств на работе. Все в порядке. Многие даже интересуются, как это - быть католиком", - отметил собеседник.