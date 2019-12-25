Католики юга России и стран Южного Кавказа встретили Рождество

25 декабря 2019, 17:16

Российские католики сегодня отмечают Рождество Христово. Во всех католических храмах России, в том числе в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа, проходят праздничные мессы.

Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря встретили католики всего мира. Сегодня же праздник отмечают протестанты, последователи англиканской церкви и православные, следующие Григорианскому календарю. В России проживает от 800 тысяч до миллиона католиков, передает ТАСС.

Волгоградская область

Праздничная месса к католическому Рождеству в Волгограде прошла в ночь с 24 на 25 декабря в храме Святого Николая. Среди посетителей храма были как местные католики, так и выходцы из стран Латинской Америки, Западной Африки, а также Индии, пишет "Волгоградская правда". Именно в Сочельник у католиков принято украшать елки. Также в каждой семье готовят праздничный ужин из постных блюд, пишет "Волга-Медиа".

Ростовская область

Во время праздничной мессы католики Ростова-на-Дону прочли "Отче наш", исполнили гимны и строки из Священного писания, а также литургические песнопения. Завершилась месса причащением - таинством Евхаристии, к которому допускаются те, кто постился, исповедовался и прожил прошлый год праведно. Из рук настоятеля прихожане получили хлеб и вино, символизирующие кровь и тело Спасителя, передает "Дон-ТР". В Ростове-на-Дону сейчас католиков немного – порядка 500 человек, а единственный католический храм Тайной Вечери, что в парке Чуковского, постоянно посещают не более 200 человек, пишет сегодня "Большой Ростов".

Калмыкия

Праздничная месса в честь католического Рождества прошла в Элисте в приходе имени Франциска Ассизского, ее проведет отец Ярослав Митжак, настоятель Ставропольского и Элистинского приходов Римско-католической церкви, передает ГТРК "Калмыкия".

Краснодарский край

На Кубани приходы Римско-католической церкви действуют, в частности, в Краснодаре, Сочи и станице Анапской, передают "Юга.ру". Краснодарские католики встречают Рождество в храме Святого Либория в Краснодаре, в сочельник туда, по данным "Кубани 24", приходит более сотни верующих.

Армения

Рождество армяне-католики встретили сегодня в кафедральной церкви "Србоц наатакац" в Гюмри, здесь прошла литургия, которую отслужил предводитель католиков Армении, Грузии, России, Украины и Восточной Европы архиепископ Рафаел Минасян. В Ширакской области работают девять действующих католических церквей, сообщает "Арменпресс".

В Армении насчитывается примерно 150 тысяч католиков армянского обряда, 14 костелов и часовен Армянской католической церкви. Центром армян-католиков Грузии, России, Восточной Европы и самой Армении считается Гюмри, где находится Кафедральный собор Святых Мучеников. Есть католические храмы и в других местах компактного проживания армян-католиков, в частности, в Ташире, Норашене, Бавре, Азатане Ланджике, Аревике.

Как писал "Кавказский узел", армяне-католики, проживающие в России, столкнулись с острой нехваткой священнослужителей, которые знают армянский католический обряд. Община Армянской католической церкви получила госрегистрацию в России лишь в 2012 году. Всего в стране (по данным 2016 года) насчитывается около ста тысяч армян-католиков, однако на всю страну есть всего четыре священника армянского обряда - в Москве, Тульской области, Краснодарском крае и Сибири.

Грузия

Для католиков Грузии праздничное богослужение сегодня состоялось в Соборе Вознесения Богородицы Девы Марии в Тбилиси, передает "Эхо Кавказа". По случаю католического Рождества Христова свои поздравления на страницах в соцсети Facebook разместили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария, отмечает "Sputnik-Грузия".

С проблемой нехватки священнослужителей столкнулись армяне, проживающие компактно в грузинском регионе Самцхе-Джавахети, говорится в материале "Кавказского узла" "Рождество в Джавахетии: как живут армяне-католики в Грузии". Согласно переписи населения Грузии 2014 года, население региона составляет 160 504 человека, из них 81 089 (50,52%) - этнические армяне. 15 024 жителя региона (9,36%) относят себя к католикам.

Азербайджан

Богослужения и рождественская программа в честь католического Рождества была запланирована в католической церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку. В эти дни в католической церкви собираются до 500 прихожан. Среди них зарубежные дипломаты, работающие в Азербайджане граждане США, ЕС, азиатских стран, члены азербайджанской католической общины, насчитывающей около 300 человек, передает haqqin.az.

Абхазия

В Абхазии празднование католического Рождества проходит в храме Святого Апостола Симона Кананита в Сухуме. Предрождественские приготовления абхазских католиков сопровождались постом "Адвент", что в переводе с латинского означает "Пришествие" - время подготовки к Рождеству. Он длился четыре недели, передает сегодня "Sputnik-Абхазия", который также приводит слова настоятеля храма Святого Апостола Симона Кананита отца Ежи. Как отметил отец Ежи, главным для католиков является торжественный ужин, Сочельник. Вся семья собирается на ужин, и по традиции должно быть приготовлено 12 блюд без мяса, все постное. Как сообщил священник, у католического храма в Сухуме около 30 прихожан. Всего же, по его подсчетам, по всей Абхазии около 40 католиков. При этом среди прихожан нет абхазов, в основном это русские, поляки, армяне, украинцы и французы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря Рождество также празднуют католики в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии.