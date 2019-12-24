24 декабря 2019, 18:22

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

Двое детей и двое взрослых госпитализированы после взрыва газа и пожара в жилом доме в Карабудахкентском районе Дагестана.

Инцидент произошел сегодня в частном доме в поселке Карабудахкент. После взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров, который потушили пожарные, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"В результате происшествия пострадали четыре человека, из них двое детей. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Карабудахкентского района", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В МЧС уточнили, что двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, а дети в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 14 декабря в населенном пункте Батаюрт произошел хлопок газа и пожар в одноэтажном коммерческом помещении. Пострадал один человек, его доставили в Центральную больницу Хасавюрта. Позднее пострадавшего переместили на вертолете в махачкалинскую клинику.

Примечание:

"Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Житель Махачкалы связал пожар в своей квартире с газовой службой".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 декабря 2019, 19:05

24 декабря 2019, 18:06

24 декабря 2019, 17:40

24 декабря 2019, 17:09

24 декабря 2019, 16:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи