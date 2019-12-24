Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

24 декабря 2019, 18:22

Двое детей и двое взрослых госпитализированы после взрыва газа и пожара в жилом доме в Карабудахкентском районе Дагестана.

Инцидент произошел сегодня в частном доме в поселке Карабудахкент. После взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров, который потушили пожарные, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"В результате происшествия пострадали четыре человека, из них двое детей. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Карабудахкентского района", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В МЧС уточнили, что двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, а дети в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 14 декабря в населенном пункте Батаюрт произошел хлопок газа и пожар в одноэтажном коммерческом помещении. Пострадал один человек, его доставили в Центральную больницу Хасавюрта. Позднее пострадавшего переместили на вертолете в махачкалинскую клинику.