Hromadske: сын опального чеченца заподозрен в покушении на депутата в Киеве

19 декабря 2019, 19:21

Украинские силовики объявили в розыск сына бывшего кандидата в президенты Чечни в связи с покушением на депутата Киевоблсовета. Абуев представлялся "участником антироссийского сопротивления на Кавказе" и предлагал представителю батальона "Азов" извиняться перед Кадыровым, выяснило Hromadske.

Правоохранительные органы Украины назвали 25-летнего уроженца России организатором совершенного 1 декабря покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. По данным источника в прокуратуре, это сын бывшего кандидата в президенты Чечни Умара Абуева Юсуп Абуев.

Умар Абуев - уроженец села Гехи Чечено-Ингушской АССР. В 2004 году стал гендиректором предприятия "Чеченнефтехимпром". В 2004 году баллотировался в президенты Чечни, был членом «Демократической партии России». В 2006 году Абуева объявили в розыск по делу о хищении облигаций внутреннего валютного займа и арестовали, писал "Коммерсант". В 2012 году Абуев содержался в СИЗО на Украине, но добился статуса беженца в этой стране, поэтому Украина не смогла выдать его российским властям, писало информагентство "Украинские национальные новости".

Юсуп Абуев жил в Украине не менее 5 лет, но в ноябре 2019 года выехал в Россию и был объявлен украинскими властями в розыск. В 2014 и 2016 году Абуев-младший фигурировал на Украине в нескольких судебных делах, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Также в 2016 году он стал совладельцем энергетической компании: его партнер по бизнесу утверждает, что контактировал с Абуевым только в процессе регистрации компании и у того были два паспорта, украинский и российский. Летом 2019 года второй совладелец бизнеса, решивший продать фирму, уже не смог найти Абуева, пишет сегодня Hromadske в материале "Что известно про россиянина Абуева — предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Соболева".

На сайте МВД Украины в разделе розыск есть карточка Юсупа Абуева. Согласно данным украинской полиции, его разыскивают по делу о похищении человека и вымогательстве, избранная мера пресечения - содержание под стражей.

Вместе с Юсупом Абуевым в деле о покушении на Соболева фигурируют два участника боевых действий на востоке Украины. Их сослуживец подтвердил, что Абуев бывал в зоне конфликта и общался с подозреваемыми, однако сам в боях не участвовал, хотя и фотографировался с оружием. В то же время представитель роты, в которую входили подозреваемые, считает, что Абуев воевал на стороне Украины.

Депутат Верховной Рады 8-го созыва и бывший представитель полка «Азов» Игорь Мосийчук встречал Абуева на "патриотических акциях в Киеве". По словам Мосийчука, Юсупа ему представили "как участника антироссийского сопротивления на Кавказе", а позже он узнал, что Абуев поссорился со своими друзьями "в патриотической среде". "Через мессенджер он (Абуев) и его друзья предложили мне за деньги извиниться перед Рамзаном Кадыровым", - заключил Мосийчук.

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