17 декабря 2019, 22:02
Ребенок погиб после отравления газом в Дагестане
Девочка 2006 года рождения скончалась в результате отравления угарным газом в Кизилюртовском районе Дагестана.
Инцидент произошел сегодня вечером в селе Ново-Стальское, сообщило ГУ МЧС по республике.
Девочка, отравившаяся угарным газом, скончалась по пути в больницу, сообщается на сайте ведомства.
Специалисты газовой службы устанавливают причину утечки газа в частном доме, на месте также работают сотрудники полиции, пишет со ссылкой на представителя МЧС "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре пять человек отравились угарным газом в Кизилюрте. Двое детей и трое взрослых были госпитализированы.
"Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане"
17 декабря 2019, 22:32
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32-летний житель сельского поселения Экажево задержан и допрашивается по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, сообщили источники.
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17 декабря 2019, 20:40
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Настоятель местных Свидетелей Иеговы* задержан в Черкесске
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