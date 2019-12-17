17 декабря 2019, 22:02

Ребенок погиб после отравления газом в Дагестане

Девочка 2006 года рождения скончалась в результате отравления угарным газом в Кизилюртовском районе Дагестана.

Инцидент произошел сегодня вечером в селе Ново-Стальское, сообщило ГУ МЧС по республике.

Девочка, отравившаяся угарным газом, скончалась по пути в больницу, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты газовой службы устанавливают причину утечки газа в частном доме, на месте также работают сотрудники полиции, пишет со ссылкой на представителя МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре пять человек отравились угарным газом в Кизилюрте. Двое детей и трое взрослых были госпитализированы.

Примечание:

"Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане"

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