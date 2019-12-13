Сенат США признал геноцид армян

13 декабря 2019, 02:29

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской Турции. Премьер-министр Никол Пашинян и МИД Армении откинулись на решение словами благодарности.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которой признавался геноцид армян в Османской империи. Конгрессмены приняли эту резолюцию, чтобы усилить влияние США на Ближнем Востоке, предположили политологи и журналисты.

Массовые убийства армян в 1915-1917 годах в Османской империи признали геноцидом 49 штатов США (из которых 35 на уровне закона) и округ Колумбия. С 20 марта единственным штатом, который этого не сделал, оставался Миссисипи.

За резолюцию о признании и осуждении геноцида в Сенате проголосовали единогласно. Ранее резолюция была заблокирована три раза по требованию Белого дома, однако 12 декабря она получила единодушное одобрение, отмечает внешнеполитическое ведомство Армении.

"Единогласное принятие резолюции является решающим шагом на пути к справедливости, правде и признанию геноцида, это дань памяти жертвам и их достоинству", - приводятся слова министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна на официальной странице ведомства в Facebook.

Глава МИД также поблагодарил сенаторов Роберта Менендеса и Теда Круза, которыми была представлена резолюция, а также всех американских сенаторов.

"Сенат США только что единогласно принял резолюцию о признании и осуждении геноцида армян. Отлично. Это историческое событие", - откликнулся на решение Сената премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение Анкары к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

Геноцид армян в Османской империи признали более 20 государств, в том числе Россия. При этом большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцид армян. Анкара отрицает сам факт геноцида армян, их поддерживают власти Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".