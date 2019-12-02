02 декабря 2019, 20:51
Прекращены полномочия семи депутатов в Дагестане
Семь депутатов в Ботлихском районе досрочно лишились полномочий после проверки сведений о доходах и имуществе.
По данным прокуратуры, семь депутатов, делегированных от сельских поселений в Ботлихском районе, вовремя не предоставили сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год.
"Председателям собрания депутатов района и сельских поселений внесены представления. По результатам их рассмотрения полномочия депутатов, не представивших сведения о доходах, прекращены досрочно", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре четыре депутата в Левашинском районе Дагестана лишились полномочий за сокрытие доходов.
"Пятеро депутатов в Шахтах лишены мандатов за сокрытие доходов", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".
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