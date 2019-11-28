Четыре депутата в Дагестане лишились полномочий за сокрытие доходов

28 ноября 2019, 19:23

Депутаты двух муниципалитетов Левашинского района лишили полномочий своих коллег, не предоставивших декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

Отсутствие деклараций выявила прокурорская проверка, по результатам которой были внесены представления председателям муниципальных образований сел Аялакаб и Хаджалмахи. По результатам их рассмотрения полномочия четырех депутатов прекращены, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

На сайте администрации Левашинского района по состоянию на 19.20 мск 28 ноября не появилось информации о лишении полномочий четырех депутатов.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 10 октября по той же причине были прекращены полномочия двух депутатов в Рутульском районе Дагестана.