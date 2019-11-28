28 ноября 2019, 19:23
Четыре депутата в Дагестане лишились полномочий за сокрытие доходов
Депутаты двух муниципалитетов Левашинского района лишили полномочий своих коллег, не предоставивших декларации о доходах и имуществе за 2018 год.
Отсутствие деклараций выявила прокурорская проверка, по результатам которой были внесены представления председателям муниципальных образований сел Аялакаб и Хаджалмахи. По результатам их рассмотрения полномочия четырех депутатов прекращены, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
На сайте администрации Левашинского района по состоянию на 19.20 мск 28 ноября не появилось информации о лишении полномочий четырех депутатов.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 10 октября по той же причине были прекращены полномочия двух депутатов в Рутульском районе Дагестана.
"Пятеро депутатов в Шахтах лишены мандатов за сокрытие доходов", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".
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